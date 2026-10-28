El testimonio de un pasajero accidentado: "Es otro Adamuz"

Una vez más la tragedia se ha cernido sobre la alta velocidad española diez meses después del accidente de Adamuz. En la localidad toledana de Urda un AVE y un Iryo han colisionado provocando que los vagones de los trenes han caído por un terraplén.
Ignacio G. Martín, pasajero accidentado en Urda, ha contado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio su testimonio. Él iba hacia Córdoba "trabajando con el ordenador y en estas ha habido un frenazo súbito. Me he golpeado de manera brutal, fuerte, con el asiento".
"Parece un accidente, se está cayendo todo", ha pensado el pasajero que lo que ha visto es que "hemos descarrilado". Sin embargo, cree que los que estaban a su alrededor "hemos tenido mucha suerte porque lo que ha sucedo al principio del vagón es dantesco". "Me he acercado y es tremendo hay fallecidos y gente mutilada", ha dicho Ignacio G. Martín es esRadio.
El pasajero accidentado ha dicho que el accidente de Urda "es un Adamuz, con otro paralelismo" con esa tragedia. En este sentido, ha dicho que ha habido "otro tren involucrado que tenemos al otro lado. Es un Iryo. Muy similar", a lo sucedido en Adamuz. Ignacio G. Martín, ha contado que "se puede decir que ha caído en el que yo viajaba se ha caído" por un terraplén. "Está abajo".
También ha contado "detalle curioso". "Al rato de salir de Madrid ha habido un parón un poco extraño en el que el maquinista ha avisado por el altavoz diciendo que por aglomeración estamos teniendo esta parada que iba camino de 15 minutos. Ha habido chistes y estupefacción en el pasaje", justo antes del golpe.
Ignacio G. Martín ha dicho que ha visto a "gente de a pie, un médico de profesión que se ha ofrecido". "Esto es tremendo. Parece ser uno de los coches completamente atravesado por una vía, lo ha trinchado. Un vagón está atravesado por un trozo de una vía larguísima", ha explicado. "He visto a un hombre sin brazo, gente muy conmocionada, gente atrapada pidiendo auxilio. Es otro Adamuz, francamente", ha finalizado diciendo.