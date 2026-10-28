El TSJCM activa el protocolo de víctimas múltiples por el accidente de Urda: "Hay ya creados cinco equipos"

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) se ha reunido esta mañana por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) en un Pleno para activar el protocolo establecido por la Ley para desplegar actuaciones en sucesos con múltiples víctimas mortales. "En este momento hay ya creados cinco equipos compuestos por magistrado/a, Letrado de la Administración de Justicia y forense, a fin de agilizar las diligencias", explican desde el TSJCM.

El TSJCM ha anunciado que será el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz el que asumirá la investigación sobre el accidente de tren. No obstante, la Sala ha acordado refuerzos para dar apoyo a este juzgado.

"La Sala de Gobierno del TSJCLM ha acordado el apoyo de la jueza titular de la plaza número 1 de Tribunal de Instancia de Orgaz, con el fin de colaborar en la dirección y tramitación de las diligencias judiciales derivadas de la catástrofe, levantamientos de cadáveres, autorizaciones judiciales, coordinación institucional y restantes actuaciones que resulten necesarias, sin perjuicio de las competencias propias de la Jueza responsable del servicio de guardia", explica el comunicado del TSJCM al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Además, también se ha nombrado al titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan como "magistrado Coordinador de las actuaciones judiciales derivadas de la presente emergencia". "Se incorporan también como magistradas expertas en gestión de emergencias y catástrofes las titulares de las plazas número 2 y 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toledo", añade. Otra de las medidas de refuerzo acordadas por la Sala de Gobierno es la incorporación de "cinco Letrados de la Administración de Justicia comisionados, así como el aumento de funcionarios, como refuerzo, del Servicio de Guardia del Tribunal de Instancia de Orgaz".

En cuanto a la atención a las víctimas, el TSJCM ha constituido un Centro de Atención y ha habilitado un número de teléfono para ponerse en contacto con él (925 317 020). Además, se ha habilitado un correo electrónico y se informará de la dirección cuando se encuentre abierto.

"Queda activado el Centro de Integración de Datos (CID), recogido en el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples (Real Decreto 32/2009, de 16 de enero). Dicho organismo está formado por miembros de la oficina forense y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y contempla la canalización de la información a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para ofrecer toda la información relativa a las autopsias, las identificaciones y otros aspectos relacionados con las víctimas mortales del accidente ferroviario", añaden.