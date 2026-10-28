El TSJM muestra su apoyo a la juez Biedma: "Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha realizado una declaración de apoyo institucional a la juez que instruyó la causa del hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, y a la que la cloaca del Partido Socialista trató de "eliminar". "Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación", defiende el TSJM.

Este miércoles declara ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el exmagistrado Sáenz de Tejada que se puso en contacto con un clan del narcotráfico para llevar a cabo "una actuación de carácter físico" contra la magistrada, según recoge la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

"Manifestamos nuestra profunda preocupación ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada D.ª Beatriz Biedma Rojano y su entorno. Sin prejuzgar hechos ni responsabilidades, cuya determinación corresponde exclusivamente a los tribunales, la Sala de Gobierno quiere trasladar a la magistrada su respaldo", señala el Acuerdo de Gobierno al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación. La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos y una exigencia esencial de la democracia y del Estado de Derecho", añade el comunicado.

Comunicado frustrado

Por su parte, los vocales izquierdistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frustraron a mediados de octubre un comunicado de apoyo similar para apoyar a la juez Beatriz Biedma.

Fuentes del CGPJ señalaron a este diario que los nueve vocales "autodenominados progresistas" mostraron su "oposición frontal" a la aprobación del texto y "se ha frustrado la aprobación del comunicado que no busca nada más que transmitir el apoyo a la magistrada así como al resto de la Carrera Judicial".

"El Consejo General del Poder Judicial manifiesta su profunda preocupación ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno", señalaba la propuesta realizada por los vocales conservadores.

Persecución en coche

Uno de los incidentes que denunció Biedma fue que el exmagistrado vinculado a las cloacas del PSOE la siguió en coche el mismo día en el que ella declaró ante el juez Pedraz en la Audiencia Nacional.

"Ese mismo día por la tarde en el trayecto del Aeropuerto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz, sobre las 19:15 horas y estando circulando en su vehículo particular en compañía de sus dos hijas menores de edad, la mayor de sus hijas le avisa que un coche de color blanco, sin poder aportar la placa de matrícula, que se ha puesto en paralelo a la declarante iba ocupado por el señor Sáez de Tejada", señalaba el escrito.