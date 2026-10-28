La exministra Fátima Báñez, desaparecida en el accidente ferroviario de Urda

Este miércoles se ha producido un gravísimo accidente de tren en Urda, en Toledo, tras colisionar un AVE contra un Iryo que estaba detenido en la vía, en el punto kilométrico 118. Ambos cubrían el trayecto Madrid-Sevilla. Al respecto, un exdirectivo de Adif ha señalado en esRadio que "los indicios que tenemos nos indican que puede estar relacionado con el sistema LZB, pero se pueden superponer varios problemas a la vez".

Por el momento, según ha trasladado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la cifra de fallecidos se sitúa en 64 personas. De estas, 34 habrían fallecido en el Iryo y el resto en el AVE.

En uno de estos trenes viajaba Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Así, lo ha confirmado la patronal CEOE en su cuenta de la red social X y Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía. Precisamente, Báñez era desde julio de 2020 presidenta de la Fundación CEOE, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados pic.twitter.com/8M0QEryVH4 — CEOE (@CEOE_ES) October 28, 2026

"Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo", señala la patronal en el comunicado. Asimismo, el mensaje lamenta que "los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados".

Así las cosas, fuentes de CEOE confirman a Libertad Digital que la exministra se dirigía a Sevilla "por un tema de trabajo".

Responsable de la reforma laboral de 2012

Nacida en Huelva en 1967, Báñez era se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, en 1992. En el año 2019 dejó la política con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera en Rovi e Iberdrola.

Durante su carrera política fue la artífice de las dos grandes reformas estructurales que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy: la reforma laboral de 2012 y la reforma de las pensiones de 2013. En consecuencia, gracias a la iniciativa emprendida en materia laboral, la exministra dejó el cargo con cinco récords históricos.

Concretamente, la reforma de Báñez logró que el empleo alcanzar un ritmo récord de creación de empleo. Del mismo modo, cuando la exministra dejó la política, se registraba también un nuevo récord en términos de contratación indefinida.

Asimismo, esta reforma laboral también consiguió que el crecimiento del PIB se tradujera en creación de empleo. Por otra parte, la reforma de la que fue responsable Báñez logró convertir a España en el país europeo que más redujo las diferencias salariales entre hombres y mujeres.