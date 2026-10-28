Esther Padilla, portavoz de Castilla-La Mancha: "Va a haber más fallecidos y muchos heridos"

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha dado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la última hora del accidente de tren que se ha producido en la mañana de este miércoles en la localidad toledana de Urda.

Esther Padilla ha contado que "la información que tenemos desde que se ha producido el accidente es que el tren Iryo 7076 en el que iban 146 pasajeros y un bebé, se había detenido en la vía Madrid-Sevilla y el AVE 2080 le ha alcanzado por la cola". Debido al impacto hay "vagones que han caído por un terraplén" y muchos de ellos están hechos un "amasijo de hierros" debido al impacto.

La portavoz del Gobierno de Emiliano García-Page y vicesecretaria del PSOE de Toledo ha dicho sobre los fallecidos que hay "10 personas confirmadas, pero va a haber más fallecidos y muchos heridos". Una cifra que Protección Civil ha aumentado a 46.

Sobre este baile de cifras ha dicho que "realmente el 112 no ha trasladado esa cifra" y que "los servicios de emergencias no han hablado de esa cifra". Ha destacado la política toledana que con estas declaraciones no está "quitando gravedad a ese accidente, porque serán más fallecidos cuando se confirme", pero "no hay ningún medio oficial que lo está dando". Desde su Gobierno se están "centrando en la atención" a las víctimas y el propio presidente Emiliano García-Page "se ha trasladado allí".

Esther Padilla ha dicho que se han activado las UVI "tanto del hospital de Toledo como el de Alcázar de San Juan" en el momento del accidente y que también se ha activado la del de Ciudad Real. En este sentido, ha apuntado que en los hospitales ha "suspendido la actividad que no es urgente para poder atender a las personas afectadas".

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dicho que les ha contactado la UME "para los trabajos de liberar pasajeros" atrapados en los vagones y otras herramientas como "grúas". Además, Esther Padilla ha agradecido a todas las CCAA por "la colaboración institucional de los distintos organismos de este país", que han mandado ayuda.