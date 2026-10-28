García-Page advierte de que habrá más muertos: "Todavía no se ha podido alcanzar la profundidad de los vagones"

Emiliano García-Page ha hablado con los periodistas desde el mismo lugar del accidente de tren de Urda, compareciendo también antes de que lo hayan hecho el ministro de Transportes o el presidente del Gobierno.

El presidente de Castilla-La Mancha ha empezado por "expresar un sentimiento de pesar por las víctimas y sus familiares" y ha pedido "mantener la serenidad para permitir a los servicios sanitarios hacer su trabajo".

Además, ha explicado que según la información que le habían dado los bomberos "todos los pasajeros que han podido salir por su pie o con asistencia están evacuados", pero "lo que queda por buscar es entre los amasijos de hierros los cadáveres que puedan quedar".

En este sentido ha asegurado que "la última información" sobre cifras de fallecidos disponibles es que hay "24 constatados en el AVE y 6 en el Iryo". Sin embargo, ha recalcado que "damos por hecho que van a aparecer más porque todavía no se ha podido alcanzar la profundidad de los vagones".

En cuanto a los heridos, ha dicho que "hay treinta en nivel verde que están siendo atendidos", mientras que "en nivel amarillo, es decir, con distintos síntomas de gravedad" hay "unos 50". Finalmente, ha añadido también que "hay menos pero también algunos en nivel rojo", es decir, con un nivel extremo de gravedad y, de hecho, "prevemos también algunos fallecimientos, de hecho según estábamos hablando ha habido uno más".

Respecto a lo que ha ocurrido, ha advertido que él no es "quién para hablar de causas, tienen que ser las autoridades judiciales", si bien "hay unas primeras impresiones que tienen coherencia pero no soy quien debe adelantarlo".