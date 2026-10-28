Indignación de las víctimas en Urda con Puente tras la tragedia: "Que ahora se ría en redes de nosotros"

La colisión por alcance entre un tren AVE y un convoy de Iryo en la estación de Urda (Toledo), que se ha saldado por el momento con más de 60 fallecidos y decenas de heridos, no solo ha provocado la paralización total de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El grave siniestro ha desencadenado una ola de indignación entre las víctimas y pasajeros afectados, quienes responsabilizan de forma directa al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por el deterioro y la vulnerabilidad del sistema ferroviario.

"Un accidente por alcance es verdaderamente inverosímil", ha señalado Puente en su intervención este 28 de octubre.

El accidente se ha producido en torno a las 8:54 horas, por causas que aún se investigan, aunque señalan una caída del sistema LZP, un tren de la compañía Iryo y un convoy AVE han colisionado, provocando el descarrilamiento de al menos dos vagones, que han llegado a caer por un terraplén anexo a la vía. En las imágenes se puede apreciar que un raíl de la vía ha traspasado uno de los vagones. Más tarde, los técnicos han revisado el estado de las vías.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Fernando Seco, pasajero del accidente ferroviario en el vagón 2, en @esRadio: "La vía del tren ha atravesado el ave en el vagón número 3 📹 Ignacio Marín pic.twitter.com/5ZgyDaOamU — Libertad Digital (@libertaddigital) October 28, 2026

El malestar de los supervivientes

En el propio lugar del accidente y a través de testimonios recogidos tras el rescate, la tensión y la indignación eran palpables.

"He vuelto a nacer. Dando gracias a Dios y a nuestro querido ministro Óscar Puente. Que ahora se ría en redes de nosotros", manifestaba con ironía y dureza uno de los pasajeros afectados en En Boca de Todos por el impacto tras salir de la zona del descarrilamiento.

Óscar Puente se tiene que ir a su puta casa esta misma tarde. Aquí uno de los afectados del terrible accidente de Toledo le manda un mensaje de 'agradecimiento'. Son criminales. pic.twitter.com/huHrLaGXXo — Javier Negre (@javiernegre10) October 28, 2026

A las críticas internas se suman los testimonios de ciudadanos extranjeros también afectados por el impacto. "Hay que cuestionarse por qué pasan esas cosas. Qué está pasando en el Gobierno, en la administración y en los trenes", señalaba una víctima de nacionalidad extranjera en Espejo Público, mostrando la sorpresa y el estupor de los viajeros ante la repetición de este tipo de episodios en la red de alta velocidad española: "Pensad bien a quién votar porque esto pasa en países en proceso de destrucción".

Una víctima del accidente en Toledo nos advierte:

"Pensad bien a quién votar porque esto pasa en países en proceso de destrucción"@EspejoPublico pic.twitter.com/RUaux9KBbS — PauBarbut 🇪🇸🇪🇺🇺🇦 (@paubarbut07) October 28, 2026

"Luego esto para que el hijo de puta del Oscar Puente otra vez haga bromitas con el descarrilamiento", compartía un video uno de los afectados tras salir de uno de los vagones y ver la realidad del accidente entre escombros, cables y vagones.

Recadito de una de las víctimas del accidente a Oscar Puente. No debería seguir un segundo más como ministro. Qué gobierno más criminal. pic.twitter.com/2DJTS8R58P — Javier Negre (@javiernegre10) October 28, 2026

Ignacio G. Martín, pasajero accidentado en Urda, ha contado en esRadio su testimonio: "Es un Adamuz", sobre la situación minutos posteriores al accidente. "No dejen de denunciar esto. Esta degradación insoportable que estamos viviendo los españoles".

Ver, escuchar y retuitear. pic.twitter.com/U6LiTbN6cn — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) October 28, 2026

Las palabras de Puente

Hay que recordar las declaraciones en las que el ministro defendía la bajísima probabilidad de un choque con victimas mortales o aseguraba que el ferrocarril vivía "el mejor momento de su historia".

El 23 de enero de 2026, Puente, tras el accidente de Adamuz, aseguraba que "la probabilidad de que otro accidente de estas características se produzca es muy baja. Bajísima. Tranquilidad".

Óscar Puente sobre el accidente de Adamuz:

"La probabilidad de que otro accidente de estas características se produzca es muy baja. Bajísima. Tranquilidad". (23 de enero 2026) Hoy ha vuelto a suceder en Toledo. pic.twitter.com/7DfBjrbQnD — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) October 28, 2026

Hace tan solo unos días, Puente dedicaba su tiempo a protagonizar sketches humorísticos y mofarse del colapso de Renfe en Adamuz en La Sexta. La frivolidad sin límites de un ministro más preocupado por ser el "bravucón" de las redes sociales que por la seguridad de los españoles queda de nuevo expuesta.

Reacciones de la ingeniería civil

A las acusaciones de los pasajeros se han sumado voces de peso técnico como la de José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, quien ha responsabilizado abiertamente a la gestión del Ministerio de Transportes por las deficiencias acumuladas en las infraestructuras ferroviarias.

Las redes sociales y el descontento contra Puente

En las plataformas digitales, especialmente en X, la respuesta de los usuarios ha sido de una intensa indignación dirigida hacia el titular de Transportes. Diversos perfiles y figuras públicas han compartido su descontento reprochándole que pase parte de su tiempo participando en debates o interactuando en redes sociales en lugar de volcar todos los esfuerzos en resolver las deficiencias de la red ferroviaria y la seguridad del servicio

Oscar Puente dijo que estamos "en el mejor momento de la historia del tren en España", ¿que va a pasar cuando no lo estemos? pic.twitter.com/XELI27k5zA — Murcia ⭐️⭐️ (@MurciaConLimon) October 28, 2026

Si Ministros como Oscar Puente, dejaran de perder tiempo en RRSS y hacer burlas, para preocuparse de dotar de mejores materiales técnicos y humanos a los servicios públicos para evitar accidentes, hoy no lamentaríamos (de nuevo) la muerte de decenas de inocentes. Miserables!🌹 pic.twitter.com/D5FYczbHJV — D.Pelayo ⚖️✒️📑 (@donaresvivir7) October 28, 2026

Óscar Puente acaba de decir que tenemos un sistema ferroviario seguro, homologable al del resto de países del mundo. Esto es brutal. — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) October 28, 2026

Adif decidió mantener la circulación «a ojo» tras una avería en el sistema de señalización provocando que los trenes avanzaran sin las comprobaciones de seguridad.

Este gobierno será castigado en las urnas pero Óscar Puente no puede seguir ni un minuto más pic.twitter.com/Dgp1kMeDpr — Capitán General de los Tercios (@capTercio) October 28, 2026

Mensajes compartidos de forma masiva señalan la urgencia de asumir responsabilidades políticas y priorizar la atención a los afectados, que reclaman un cambio en la gestión del ministerio y criticando la falta de autocrítica manifestada en sus publicaciones anteriores.