Joaquín Torres, devastado tras sobrevivir al accidente: "Una mujer se ha muerto en mis brazos"

El arquitecto Joaquín Torres ha sobrevivido al accidente ferroviario de Urda "de milagro", ha asegurado en declaraciones a El Programa de Ana Rosa en Telecinco. El barcelonés, que viajaba en el vagón número 5 del convoy del AVE en dirección a Sevilla, se encontraba "en el baño" en el momento del impacto.

#ÚLTIMAHORA | Joaquín Torres iba en el vagón 5 : "Se me ha muerto una mujer en los brazos". 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @Nacho_Abad

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"Seguramente por eso me ha salvado", ha señalado, "me he podido agarrar". "No veía nada, solo se oían gritos y no sabía si mis socios estaban vivos o no", ha añadido. "Hemos descarrilado y he visto un vagón incinerado con decenas de muertos", ha añadido. "El vagón 6 estaba destrozado, el 7 y el 8 ni te cuento".

Aunque aún estaba "en shock" y "muy desconcertado" por la dureza de lo que ha visto y vivido, Torres ha querido atender a los medios que se han desplazado hasta el lugar del accidente. Lo de los últimos vagones "ha sido una masacre", ha afirmado durante su intervención en el programa Espejo Público de Antena 3.

"Me he acercado a una señora que tenía frío, le he dado mi chaqueta y la mujer se ha muerto en mis brazos", ha relatado el superviviente entre lágrimas, "ha sido horrible, horrible, horrible… Sin piernas, sin brazos". "He podido hablar con un chico que me ha dicho que lo del Iryo ha sido dantesco", ha comentado.

"Se me ha hecho eterno"

El arquitecto, conocido por haber diseñado las casas y mansiones de un nutrido número de famosos, también ha sufrido una lesión durante el accidente. "A mí se me ha salido la cadera", ha contado a la presentadora Susanna Griso, "que como sabes llevo nueve operaciones, por la prótesis".

Pero el barcelonés está devastado por la magnitud del accidente. "Lo sorprendente es que no ha habido un frenazo… Ha habido un impacto, que se me ha hecho eterno, eterno… Impactas pero después descarrilas hasta que caen los primeros vagones, en nuestro caso, en el AVE", ha detallado mientras era trasladado desde el lugar del siniestro a Urda.