José Andrés arremete contra Óscar Puente: "Funcionan diez veces mejor los trenes en Ucrania en medio de la guerra"

El conocido cocinero español José Andrés ha cargado con dureza contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a raíz del gravísimo accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo. El suceso, acontecido en el tramo comprendido entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda, ha suscitado una enérgica censura por parte del chef, quien ha atribuido lo ocurrido a un grave problema de mantenimiento en los transportes públicos y no a un percance fortuito.

A través de su perfil en la red social X, el restaurador censuró con severidad la conducta del ministro, a quien reprochó que dedique su labor diaria a la confrontación digital en lugar de centrarse en sus responsabilidades de gestión. "Una desgracia más y nosotros con un ministro dedicado a insultar y escribir tweets. Esto no es un accidente puntual. Unos transportes públicos, carreteras, aeropuertos que no están siendo mantenidos al nivel que se merecen los españoles. ¡Es una lotería!", lamentó, denunciando la degradación de las infraestructuras en España.

En el mismo mensaje, José Andrés llegó a comparar la situación de la red de transportes nacional con la de un país bajo invasión bélica: "Funcionan diez veces mejor los trenes en Ucrania en medio de la guerra que en España", sentenció el chef, cuya organización humanitaria World Central Kitchen opera activamente en territorio ucraniano. Esta advertencia pone de relieve el descalabro en la gestión pública de los servicios ferroviarios, sometidos en los últimos meses a continuas incidencias y demoras.

Pocos minutos después, el cocinero compartió su desasosiego por el pasaje afectado en la tragedia. "El corazón de muchos en un puño, con muchos amigos andaluces que sabemos que utilizan el tren Renfe, llamadas de unos a otros para comprobar que nadie conocido iba en el tren", relató, reflejando la angustia ante la falta de información en los primeros compases posteriores al choque: "Ansiedad, ¡qué impotencia! Esperemos que sean los menos posibles".

El balance provisional sitúa la cifra de fallecidos en al menos 64, mientras que los heridos ascienden a unos 80 de diversa consideración. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya había avanzado que el recuento de víctimas podría incrementarse con el paso de las horas, en un siniestro que vuelve a colocar la gestión de las vías españolas en el centro de la polémica política.

Rifirrafe por la vivienda

No es la primera vez que el reconocido chef carga contra el ministro Óscar Puente. La última ocasión fue por motivo de un comenario suyo sobre vivienda y la respuesta que le dió el titular de Transportes. Puente calificó al cocinero asturiano de "cuñado" y de "hacer el mayor ridículo de la historia" por criticar los dos decretos sobre vivienda.

En su mensaje, José Andrés se alejó de los planteamientos centrados en el control de precios y el incremento de la presión fiscal sobre los arrendadores para reclamar una apuesta decidida por el aumento de la oferta. Argumentó que el problema de fondo no se soluciona redistribuyendo las pocas casas existentes ni aprobando decretos apresurados que terminan tumbados en el Congreso, sino creando las condiciones para edificar más.

El ministro Óscar Puente reaccionó al mensaje descalificando abiertamente al cocinero en la red social X, donde le reprochó su falta de preparación técnica en materia urbanística llamándole "el cuñado en Chef" y asegurando que su reflexión constituía "uno de los ridículos más antológicos" que recordaba en la plataforma.

Lejos de rehuir el choque, José Andrés replicó directamente al titular de Transportes desplazando el foco del debate desde la política de vivienda hasta la gestión directa de su ministerio. En un extenso alegato, el chef afeó a Puente que recurriera al insulto y al desprecio personal en lugar de asumir sus responsabilidades institucionales. Le instó a dedicar su tiempo y esfuerzo a solucionar el progresivo deterioro de los servicios de transporte público en España, recordando las continuas averías y retrasos en la red ferroviaria y citando casos concretos como las deficientes conexiones del Campo de Gibraltar o el empeoramiento de la seguridad en las carreteras, como desgraciadamente se ha podido comprobar con el choque de los trenes en Urda.