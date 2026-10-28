Juan Casares, herido en Urda: "Una de las vías ha atravesado el vagón por dentro, matando a una mujer"

Este miércoles a primera hora de la mañana un AVE ha chocado con Iryo en las inmediaciones de la localidad toledana de Urda provocando más de medio centenar de muertos. Esta tragedia ha provocado una conmoción en toda España ya que se ha producido menos de un año después del accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas.

En el programa especial de esRadio sobre el accidente uno de los heridos en este accidente, Juan Casares, ha contado cómo lo ha vivido. Casares iba con cuatro compañeros a una reunión de trabajo. Ha explicado que "iba en el AVE. Nosotros lo que hemos notado es un frenazo tremendo y acto seguido, después del frenazo, yo he salido disparado porque iba en la misma dirección en la que iba el tren".

"Entonces el frenazo me ha sacado disparado de mi asiento. Sucesivamente ha habido varios impactos, entiendo que al no haber podido contener con ese frenazo el tren hemos impactado con el que teníamos delante y después de ese frenazo hemos sufrido una serie de choques paulatinos y seguidos que me ha hecho acabar en el vagón número 2", ha contado Juan Casares.

El herido ha dicho que iba en el vagón 1, el mismo que el actor Manuel Bandera, que también ha explicado en esRadio su experiencia. Este vagón iba en "la cola" del AVE 2080 que ha chocado con el Iryo 7076. Juan Casares ha añadido que él ha "tenido la grandísima suerte de ser el último vagón" porque se desplazó "casi 20 metros, he aparecido en el vagón número 2 a la altura del asiento 12 o 13".

La vía atravesó el vagón como "una espada"

Juan Casares ha relatado que "habíamos tenido unos avisos previos de que iba a haber una retención y a partir de ahí el tren aceleró. Iba trabajando atendiendo una llamada de trabajo porque íbamos a Sevilla a tener una reunión con la Junta de Andalucía y a partir de ahí en un momento dado sentimos ese frenazo. Considero que íbamos a una alta velocidad porque ha sido impactante. Se han arrancado asientos, las mesas…. Ha sido una experiencia horrible".

"Yo estaba bastante aturdido porque me he llevado muchos golpes, pero sobre todo uno en la cabeza fuerte. Me han ayudado a levantarme y sorprendentemente lo que he detectado es mucho silencio al principio y luego gritos pidiendo ayuda. Muy desorientado me dirigí a mi vagón andando como pude. Al final unos viajeros del vagón número 1 rompieron una ventana de emergencia y por ahí salimos. El vagón estaba medio volcado hacia la izquierda en dirección Sevilla y por ese lado, que estaba más cerca del suelo, salimos todos los viajeros de los vagones 1 y 2", ha contado.

El herido, que ha apuntado que "los que menos información tenemos somos los que estábamos en el tren", ha dicho que "es tremendo" porque hay "mucha gente que no va a volver a casa y no me explico por qué". "Yo he tenido mucha suerte, doy gracias a Dios". "Es inevitable pensar en tanta gente que se ha quedado ahí", ha señalado emocionado y ha explicado que "en el vagón número 3 había una fallecida". Ha indicado que "una de las vías del tren ha atravesado el vagón por dentro, causándole la muerte a una mujer y ha salido por la cubierta. Al levantarme he visto lo que comento. Una de las vías ha atravesado el tren como una espada y ha salido por la cubierta".

Sobre la ayuda que ha recibido ha dicho que "en seguida estaban ahí, sobre todo la Guardia Civil. Lo que más destacaría es la gente del pueblo de Urda, han aparecido con coches y nos han llevado a un pabellón. Comparado con lo que he visto no tengo nada".