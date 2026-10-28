El sistema ferroviario español ha vuelto a sufrir un accidente de gravedad. Dos trenes de alta velocidad han chocado este miércoles en la provincia de Toledo, en las proximidades de la localidad de Urda. La estimaciones actuales calculan la posibilidad de que haya medio centenar de fallecidos. Ante esta situación, la Guardia Civil ha pedido a los familiares de las posibles víctimas que aporten muestras de ADN.

Fuentes del Instituto Armado han explicado que el objetivo prioritario de esta petición es favorecer la identificación de las posibles víctimas y desaparecidos. Para ello, ha dispuesto cuatro oficinas específicas, donde los familiares podrán facilitar las muestras necesarias para las pruebas genéticas, de modo que se pueda acelerar los procesos de identificación.

Las mismas fuentes han explicado que las dependencias habilitadas para tomar estas muestras de ADN se encuentran en cuatro localidades diferentes. En la zona de Madrid, se ha habilitado un área en las dependencias de la Benemérita en la calle Batalla del Salado número 32 (en el barrio de Arganzuela). En la zona de Toledo, provincia del accidente, estas muestras se recogerán en el cuartel de la avenida Barber número 42.

En el área de Andalucía se recogerán muestras en dos ubicaciones. La primera de ellas son las instalaciones de la Guardia Civil en la calle Borbolla número 8 de Sevilla. También se pueden entregar o facilitar muestran de ADN en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que está situada en la avenida de los Mozárabes.

La Guardia Civil dirige expresamente su petición a los familiares de primer grado de las personas desaparecidas. "El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras de ADN de los familiares que acudan a estas oficinas para así poder agilizar el proceso de identificación", han explicado desde el Instituto Armado.