La indecencia de Óscar Puente: así bromeaba en La Sexta sobre la seguridad ferroviaria

La tragedia ferroviaria en España vuelve a escena. Un gravísimo accidente por alcance en Urda (Toledo) entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo ha dejado al menos 46 muertos y más de un centenar de heridos, volviendo a sumir a España en un tremendo shock apenas diez meses después de la tragedia de Adamuz, que costó la vida a 46 personas.

Muy mala pinta tiene el accidente de tren en Los Yébenes - Urda. pic.twitter.com/y1zjLyhvLB — RO-1 (@Undercover_Camo) October 28, 2026

Mientras los cuerpos de emergencia se afanan en poder salvar a los heridos en un escenario caótico y dantesco -hay incluso cuerpos mutilados tras el accidente-, la hemeroteca vuelve a dejar muy retratado al ministro de Transportes Óscar Puente.

Hace tan solo unos días, Puente dedicaba su tiempo a protagonizar sketches humorísticos y mofarse del colapso de Renfe en Adamuz en La Sexta. La frivolidad sin límites de un ministro más preocupado por ser el "bravucón" de las redes sociales que por la seguridad de los españoles queda de nuevo expuesta.

El bochornoso spot en un ascensor

Hace tan solo 8 días, La Sexta publicó un vídeo promocional de la participación del ministro de Transportes en Cara al Show, el programa de Marc Giró, en el que una avería ficticia de un ascensor da pie al responsable del ferrocarril español a bromear sobre los problemas de Renfe. "Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya", suelta Puente cuando la megafonía anuncia que el ascensor permanecerá parado más tiempo de lo habitual.

El ministro encargado de garantizar el buen funcionamiento del transporte ferroviario se presta a hacer chistes sobre sus deficiencias.

En la grabación, de 57 segundos, el ministro llega al ascensor de Cara al Show y pide que le lleven a La Sexta. Tras una breve interacción con quienes están dentro, la megafonía anuncia: "Por una avería del sistema, el ascensor estará parado más tiempo del habitual". La respuesta del titular de Transportes llega de inmediato: "Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya". El vídeo promociona el programa de este miércoles, en el que Marc Giró recibirá también a María Patiño y Fito Páez.

Si sobrevivo a esto… pic.twitter.com/ft6oxK4veq — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 19, 2026

Puente no dudó en rematar la promoción compartiendo el vídeo en su habitual cuenta de X con un comentario que le da más juego a sus bromas de mal gusto. No es la primera vez que utiliza la red social como escaparate de su faceta más personal, con mensajes y ataques a sus adversarios. En esta ocasión, el blanco de la broma es su propia área de responsabilidad, retratando las deficiencias comunicativas del ministro en un momento en el que el ferrocarril sigue bajo escrutinio.

El intolerable comportamiento de Puente levantó la voz de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, cuyo presidente, Mario Samper, tachó la escena de mofa "bochornosa", "dolorosa" y carente de la más mínima sensibilidad hacia las familias que aún lloran a sus muertos.

La premonición fatal

En la entrevista que concedió a Cara al Show, Puente hace una premonición que tan solo una semana después le estalla en la cara.

A la hora de ser cuestionado por Marc Giró sobre las incidencias ferroviarias, el ministro de Transportes aseguraba que: "Necesitamos trenes nuevos ya acabar las obras, y mientras tanto vamos a sufrir un poco".

El sufrimiento al que está sometido a la población española con su incapacidad es terrible y el caos ferroviario ya se ha cobrado varias víctimas mortales.

El accidente de este miércoles en Toledo -donde los primeros indicios apuntan a que el AVE de Renfe embistió por detrás al tren de Iryo tras saltarse un semáforo en rojo- evidencia que las advertencias de los técnicos y de la oposición no eran alarmismo: el sistema ferroviario español, antaño orgullo nacional, se cae a pedazos por la falta de inversión, la desatención del mantenimiento y la flagrante incompetencia política.

A dos meses de rematar 2026, se acumulan las desgracias ferroviarias con Puente a los mandos: en enero vivimos la tragedia de Adamuz con 46 muertos y centenares de heridos. En el mismo mes sucedió un siniestro mortal en Gélida (Barcelona) donde falleció un maquinista. Este verano y al inicio del otoño acaeció un caos diario con incendios de cabezas tractoras en Zaragoza, descarrilamientos en Cercedilla, retrasos masivos y suspensiones. Y este miércoles las vías en Urda se han vuelto a teñir de sangre.

Y mientras se acumulan las tragedias, Puente sigue ejerciendo de humorista con una impunidad pasmosa.



