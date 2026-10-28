Ley de Nietos: El gobierno aporta la lista de los afectados por las medidas cautelares tras la amenaza penal del TS

El Gobierno ha atendido al requerimiento del Tribunal Supremo y ha entregado la lista de los 163.355 españoles afectados por la Ley de Nietos y ha defendido que ha trabajado desde el primer momento para enviar la información solicitada por el Alto Tribunal en el auto por el que se acordaban las medidas cautelares a la Ley de Nietos.

El pasado viernes el Tribunal Supremo dio un ultimátum al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que entregasen la lista de las personas afectadas por las cautelares y les dio un plazo de 5 días para que lo hicieran o, de lo contrario, los ministros podrían ser multados o incluso llamados a declarar. En ese mismo auto el Tribunal Supremo retrataba la ley: de los 31.390 expedientes de afectados por las cautelares solo 91 personas habían conseguido acreditar que son descendientes de exiliados.

"En total, se ha facilitado la relación nominal de 163.355 españoles y españolas. Buena parte de ellos, previsiblemente, verán suspendido su derecho al voto tal y como han solicitado el partido político Vox y otras asociaciones de extrema derecha", explican fuentes del Gobierno a Libertad Digital. Posteriormente añaden que "el Gobierno ha trabajado desde el principio para recabar la información solicitada desde el 10 de septiembre de 2026, cuando se dictaron las medidas cautelares".

Por otro lado, las mismas fuentes informan de que la Abogacía del Estado ha pedido que se declare el listado aportado al Supremo como "reservado" para que "las partes, de ideología ultraderechista, puedan hacer un uso malicioso o ilegítimo de esa información", ya que contiene información personal.

De igual manera, precisan que "aplicando los niveles habituales de participación exterior, el impacto potencial de 163.355 personas, si todas estuviesen en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior, sería de menos de 14.000 votos a repartir entre 52 circunscripciones. Esto supone, aproximadamente, menos del 0,06 % de los votos emitidos en las generales de 2023". Además, apuntan que "la incidencia real sería aún menor, ya que el listado incluye personas que no están en el censo electoral de residentes ausentes (CERA), tales como menores o personas que han fallecido".

Por otro lado, el Supremo ya criticó en el auto por el que se le daba un ultimátum a los ministros la inacción del Gobierno. "Puesto que la Administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas, no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado y, por aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración", señaló la Sala.