Lo que se sabe del accidente de Urda: el AVE impactó contra un Iryo detenido

El gravísimo accidente de tren en Urda, en Toledo, que ha dejado decenas de muertos, se produjo al chocar un AVE contra un Iryo que estaba detenido en la vía, en el punto kilométrico 118. Ambos cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

Mientras se suceden los escalofriantes testimonios de los pasajeros, que hablan de un impacto brutal que hizo que dos vagones cayeran por un terraplén y que incluso uno de ellos quedara atravesado por un raíl, se están lanzando las primeras hipótesis. Desde el Ministerio de Transportes, cuyo titular, Óscar Puente, se ha limitado por el momento a decir que está "en el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido", apuntan ya a una orden errónea al AVE.

En el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido. — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 28, 2026

Antes del momento del siniestro, varios trenes tuvieron que detenerse en la zona por una avería en el servicio de señalización. Según testimonios de los pasajeros, se les indicó que se paraban los trenes por una "aglomeración" en la vía.

Cuando se les dio orden de arrancar, el Iryo no pudo hacerlo por motivos que se desconocen, pero el tren que iba inmediatamente detrás sí recibió la instrucción de continuar con el viaje. La hipótesis del error humano que está deslizando Transportes apunta al operario de Renfe que no alertó al AVE de la cercanía del Iryo.

Iryo ha emitido un comunicado oficial informando de que el servicio 6076, con 146 pasajeros, que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla ha sufrido "un accidente a la altura de Urda" que ha obligado a activar "todos los protocolos de emergencia" y a suspender "todos nuestros servicios con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor-Sur". Renfe también ha emitido un comunicado, en el que confirman que en el accidente "hay fallecidos y heridos".

ℹ️ RENFE INFORMA: Comunicado sobre el accidente entre Los Yébenes y Urda (Toledo). pic.twitter.com/O9e6AiQrSt — Renfe (@Renfe) October 28, 2026

Desde Adif, han informado por el momento de que "todos los trenes de esta línea se encuentran detenidos en estaciones del trayecto" y se han habilitado puntos de atención a afectados por el accidente en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita".

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

Avería en el sistema automático

El vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos José María Goicolea Ruigómez ha hablado de lo que pudo haber pasado en declaraciones a Europa Press. El experto ha explicado que la línea Madrid-Sevilla contaba ya con un sistema automático que bloquea el tren en el caso de haber algún obstáculo en la vía. "Este sistema, independientemente del maquinista, produce el paro del tren cuando nota que hay otro tren o hay un obstáculo", ha precisado.

Por ello, ha destacado que "la única interpretación" de lo ocurrido "es que estuviera averiado el sistema LZB y que estuviera en modo manual (ASFA) y que hubiera habido un fallo humano de uno de los maquinistas" o los operarios, aunque ha precisado que "son elucubraciones".

"No es en absoluto normal que falle"

El sistema que debía estar en funcionamiento en los trenes accidentados, según ha indicado el ingeniero, es el LZB nivel 2, que "produce el paro automático de los trenes". "En el infame accidente de Angrois, el tren estaba en modo con la señalización de ASFA (manual) y dependía del maquinista, que tuvo un fallo humano", ha recordado.

"Estamos elucubrando, pero la única posibilidad que se me ocurre o que me han comentado pero todavía sin una confirmación, es que el LZB estuviera averiado, no estuviera funcionando por el motivo que fuera, estuviera en modo ASFA en modo manual", ha subrayado. "Debería ser imposible que eso se produzca porque hay un sistema automático", ha insistido.

"No es en absoluto normal que falle, no tengo la confirmación absoluta de que haya fallado, estoy elucubrando por alguna cosa que me han dicho, pero no es normal en absoluto que falle. Es pronto para saber más", ha comentado.