Los mensajes de Puente tras Adamuz que hoy resultan lacerantes: "La probabilidad es bajísima"

El ministro de Transportes el pasado mes de enero, tras el terrible accidente de Adamuz, quería no sólo desviar la atención, sino tratar de tranquilizar a los ciudadanos. En la rueda de prensa que celebró el 23 de enero desde el Ministerio de Transportes, Puente hizo frente a la siguiente pregunta de un periodista: "¿Qué le puede decir a los ciudadanos que hoy tienen miedo de coger un tren?". "¡Tranquilidad!", decía: "En treinta y pico años, con estas consecuencias y con estas características no se había producido nunca un accidente, por lo tanto la probabilidad es muy baja, bajísima".

La probabilidad de que otro accidente de estas características se produzca es muy baja. Bajísima. Tranquilidad". (23 de enero 2026) Osea que ya no se trata de un juego de probabilidades sino de algo mucho peor: negligencia política. pic.twitter.com/ozaAuoxwFZ — Gustavo Martínez (@GustavoBolsa) October 28, 2026

Posteriormente, en una entrevista concedida al diario El País el 25 de enero, Puente contestaba al periodista que preguntaba: "¿Entiende usted que la gente pueda sentir miedo al viajar en tren después de lo de Adamuz?".

El ministro señalaba que no veía "justificado" ese miedo, pero que en cualquier caso, "el miedo es libre". "Es evidente que esto genera una sensación de miedo que sinceramente creo que no es justificada. Esto que hemos vivido es absolutamente excepcional, es desde un punto de vista probabilístico, muy remota la posibilidad de que suceda, pero ha sucedido. Eso no significa que el sistema sea inseguro, pero las sensaciones son libres".

-Periodista: ¿Entiende que la gente pueda sentir miedo al viajar en tren después de lo de Adamuz?

-Óscar Puente: El miedo es libre. 25/01/2026 Hoy decenas de muertos en Toledo. pic.twitter.com/mAuK4ErLQj — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) October 28, 2026

Desde el primer momento quiso atribuir el accidente de Adamuz, que se llevó por delante la vida de 46 personas, a un hecho fortuito imposible de predecir. Es más, hace sólo siete días, Puente, en su entrevista con Marc Giró, insistió en que todavía es imposible saber por qué se produjo aquel fatídico accidente. Sin embargo, en estos primeros instantes tras el accidente de Urda, del que todavía no se sabe el número de muertos, desde algunas fuentes se desliza un posible fallo humano detrás del terrible suceso.

Hoy, unos meses después de Adamuz y tras un año de constantes incidencias en la red de alta velocidad, Puente tiene que afrontar un nuevo accidente mortal.