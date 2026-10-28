Los vecinos de Los Yébenes se vuelcan con los afectados por el accidente ferroviario: llevan agua y comida a los trenes

Los vecinos de Los Yébenes (Toledo) se han movilizado este miércoles para ayudar a los afectados por el siniestro ferroviario registrado en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la localidad de Urda. Ante la situación de las personas que permanecen en los trenes y sus inmediaciones, varios establecimientos del municipio han impulsado una recogida urgente de agua y alimentos.

El llamamiento, difundido a través de las redes sociales, solicita principalmente botellas de agua individuales y comida que no necesite calentarse y que resulte fácil de transportar. El objetivo es hacer llegar estos productos a quienes los necesiten mientras esperan una solución a la incidencia ferroviaria.

Vecinos de Los Yébenes se movilizan para llevar agua y comida a las personas que se encuentran en la zona del accidente pic.twitter.com/r4oQZqNgMP — Esteban Heredero (@estebanheredero) October 28, 2026

El punto habilitado para entregar las donaciones se encuentra en el número 14 de la plaza Valderas y Pedraza, en Los Yébenes. Desde allí, los productos recogidos están destinados a atender las necesidades más inmediatas de los afectados.

Vecinos de Urda también llevan agua y comida

La ayuda también se ha podido ver sobre el terreno. El equipo de Libertad Digital desplazado desde el municipio de Urda ha sido testigo de cómo vecinos de la zona se acercaban para llevar agua y refrescos y ponerlos a disposición de cualquier persona que pudiera necesitarlos.

Según los testimonios recogidos por Libertad Digital, todavía habría más de 3.000 personas esperando y muchos afectados se encontrarían en una situación complicada. En este contexto, los vecinos han respondido con una iniciativa solidaria para tratar de aliviar la espera de los pasajeros atrapados o pendientes de poder continuar su viaje.