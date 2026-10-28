Montero y Rufián explican por qué fracasó la unidad de la izquierda

Irene Montero y Gabriel Rufián han reconocido que intentaron articular una candidatura de unidad con Frente Amplio, la coalición formada por partidos que concurrieron bajo la marca Sumar, pero que las negociaciones no llegaron a buen puerto. Los candidatos de Podemos y ERC han señalado como principal obstáculo la cercanía de esta formación al PSOE y el acuerdo entre ambas partes para concurrir juntas al Senado.

Ambos han abordado las negociaciones en el programa de TVE La Revuelta, donde han comparecido después del acuerdo de colaboración entre Podemos y ERC que ha dado lugar a su tándem electoral. Durante la entrevista, han defendido la necesidad de movilizar al electorado de izquierdas, aunque han reconocido las dificultades para construir una candidatura conjunta.

El acercamiento al PSOE

Rufián ha explicado que el intento de unidad no podía consistir en agrupar a formaciones que estuvieran alineadas con los socialistas. A su juicio, también hay votantes progresistas que no quieren apoyar al PSOE, pese a que desean evitar un Gobierno del PP y Vox.

"Se intentó, pero esto no iba de que todos estuviéramos en el PSOE o muy cerquita del PSOE, sino de que hay muchísima gente muy progresista y muy consciente de lo que va a pasar si no se frena —a PP y Vox— que no quiere votar al PSOE", ha afirmado el candidato de ERC.

Montero ha coincidido en que hubo intentos de alcanzar un acuerdo y ha señalado que Podemos llevaba tiempo cuestionando tanto la forma de gobernar de Sumar como su relación con el PSOE.

La candidata de Podemos ha situado el desacuerdo en el pacto entre los socialistas y Frente Amplio para concurrir conjuntamente al Senado. "Lo hemos intentado. Y al final ha habido una cosa que no nos ha permitido ponernos de acuerdo, que es fundamentalmente el pacto con el PSOE", ha explicado.

Un Gobierno del PSOE condicionado por sus socios

Pese a sus críticas a la relación entre Frente Amplio y el PSOE, Rufián ha defendido que los socialistas vuelvan a gobernar. Su propuesta pasa por que el Ejecutivo dependa de otras formaciones de izquierda que puedan condicionar sus decisiones.

En concreto, ha mencionado a Podemos, ERC, EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Compromís y Frente Amplio como partidos que, a su juicio, deberían ejercer ese control sobre un eventual Gobierno socialista.

El dirigente republicano ha precisado, sin embargo, que no trabaja para el PSOE. Su posición combina el respaldo a un nuevo Ejecutivo socialista con la defensa de una mayor capacidad de influencia para las formaciones que se sitúan a su izquierda.

Rufián también ha lamentado que no hayan conseguido articular una candidatura conjunta que considera que habría sido más sencilla. Tras reconocer el fracaso de las conversaciones, Rufián ha dirigido un mensaje a los electores de izquierdas. El candidato de ERC ha pedido a quienes acudan a las urnas "que voten a quien quieran, pero que voten izquierda y voten progresismo, porque lo que viene es salvaje", ha advertido.

Cataluña y la inmigración, los puntos de diferencia

Durante la entrevista, Montero y Rufián han expuesto sus posiciones sobre Cataluña. Rufián ha reiterado que sigue siendo independentista, aunque ha defendido que quiere que "a todo el mundo le vaya bien" en España. El candidato de ERC considera que ambas posiciones no son incompatibles. Por su parte, la dirigente de Podemos ha defendido el derecho de Cataluña a decidir su futuro, en línea con la posición de Podemos sobre la cuestión territorial.

La inmigración ha sido el principal asunto en el que han mostrado discrepancias durante la conversación. Rufián ha calificado de "reto" la llegada de miles de inmigrantes a determinados barrios, mientras que Montero no ha compartido ese planteamiento.

El paso de Irene Montero por el Ministerio de Igualdad

El candidato de ERC también ha relatado un episodio de la anterior legislatura cuando Irene Montero ocupaba el Ministerio de Igualdad y le llamó para pedirle su voto favorable a la reforma laboral.

El dirigente republicano ha afirmado que Montero estaba "siempre sola" en el Congreso y ha aludido a quienes, según su relato, la insultaban en las inmediaciones de su casa, señalando que eran "tarados y nazis llamándole de todo". "Y aguantó, aguantó, aguantó. Así que me siento muy orgulloso de estar aquí a su lado", ha declarado Rufián.