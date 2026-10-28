Policías y guardias civiles abandonan de forma "pacífica" Interior para no comprometer "a los compañeros de la UPR"

Los representantes de las principales organizaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil abandonaron de forma pacífica la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde se habían encerrado este martes por la tarde para exigir una jubilación digna y el reconocimiento como profesión de riesgo. El desalojo se produjo de madrugada, tras pasar varias horas encerrados después de constatar un nuevo bloqueo ministerial en sus demandas históricas sobre el pase a la reserva y el retiro laboral.

Para intentar expulsarlos, Interior recurrió a los propios agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional. Por evitar un enfrentamiento con sus propios compañeros, los policías y guardias civiles optaron por abandonar la sede ministerial de manera pacífica.

Una vez en el exterior del edificio, el secretario general de Justicia Policial (Jupol), Aarón Rivero, ha explicado ante los medios de comunicación que han abandonado de manera "pacífica" el edificio para "no poner en un compromiso a los compañeros de la UPR", ante la amenaza de ser expedientados por "un delito de desobediencia" y de "ocupación de un edificio público", así como para evitar escenas que "no beneficiarían" a sus reivindicaciones.

Rivero, además, ha calificado de "ignominia" que el Gobierno no se haya "atrevido a levantar a todos los ocupas que hay en la Puerta del Sol", y, sin embargo, haya desalojado a los agentes que luchan por ser "reconocidos como profesión de riesgo" y tener "las mismas condiciones de jubilación que los compañeros de la Policía Local y las policías autonómicas".

El detonante de la protesta fue la ruptura unilateral de las negociaciones por parte de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Sindicatos y asociaciones pidieron a todos los agentes destinados en Madrid que acudieran a Interior para hacer presión. Según relataron los asistentes, la reunión apenas superó la media hora de duración y concluyó abruptamente cuando la representante gubernamental alegó que la reciente convocatoria de comicios impedía concretar avances en la mesa de diálogo, dinamitando así los contactos técnicos tras casi un año de citas estériles sobre la profesión de riesgo.

Los agentes exigen equiparar sus condiciones de retiro a las que ya disfrutan tanto las policías autonómicas como los cuerpos locales. La movilización unitaria contó con el respaldo sin fisuras de sindicatos policiales como JUPOL, SUP y UFP, además de las principales asociaciones de guardias civiles, entre ellas AUGC y Jucil, que reclaman compromisos vinculantes y el cese de las dilaciones políticas en una reivindicación básica de justicia laboral.