Primeras imágenes del grave accidente de dos trenes de alta velocidad en Urda

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Parte del tren Iryo accidentado

El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna ha relatado en Capital Radio que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera "delante". "El golpe ha sido fortísimo", ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo "salió despedido" de "un lado a otro".