Primeras imágenes del grave accidente de dos trenes de alta velocidad en Urda
Renfe ha confirmado que se ha producido un "accidente ferroviario" entre Los Yébenes y Urda. Varios vagones han caído por un terraplén.
Imagen de los dos trenes tras la colisión
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda.
Imagen de los dos trenes tras la colisión
María García, de esRadio Castilla-La Mancha, ha contado en Es la Mañana de Federico que "la cifra de víctimas va a ir aumentado". Explica que "un tren de Renfe ha alcanzado a otro de Iryo que estaba parado", y que "hay al menos cuatro vagones volcados".
Imagen de los dos trenes tras la colisión
Por su parte, Renfe ha confirmado que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que ha obligado a interrumpir la circulación, según ha subrayado la empresa pública ferroviaria en su cuenta de X.
Uno de los vagones que ha caído por un terraplén
Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.
Imagen de los dos trenes tras la colisión
"No tenemos ninguna información de por qué el tren Iryo estaba parado", ha dicho Esther Padilla Ruiz, Consejera Portavoz del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en esRadio. "Decir cualquier otra cosa sería una temeridad", ha añadido.
Un vagón del AVE atravesado por un raíl
Según se puede comprobar en varias imágenes, un raíl de las vías del tren habría atravesado uno de los vagones.
Imagen del AVE tras la colisión
"Hay uno de los coches completamente atravesado por una vía, por el trozo de una vía larguísima, lo ha trinchado. Un vagón está atravesado por una vía larguísima", relata un testigo del accidente ferroviario en Es la Mañana de Federico.
Imagen del Iryo tras el accidente
Se apunta a "un posible rebasamiento de un semáforo en rojo", según ha informado Es la Mañana de Federico.
Imagen del AVE tras el accidente
Ignacio G. Martín, pasajero accidentado en Urda, ha contado en el programa Es la Mañana de Federico esRadio su testimonio. Él iba hacia Córdoba "trabajando con el ordenador y en estas ha habido un frenazo súbito. Me he golpeado de manera brutal, fuerte, con el asiento".
Equipos de emergencia en el accidente
El mismo testigo presencial que estaba en uno de los trenes y que ha sido entrevistado en Es la Mañana de Federico ha asegurado que "hay fallecidos y personas mutiladas". "Es otro Adamuz", ha añadido. Hasta ahora, Protección Civil habla de 46 muertos.
Estado de las vías tras el accidente
El tráfico ferroviario en el tramo afectado permanece completamente interrumpido para permitir el trabajo de las grúas y los medios técnicos desplegados sobre el terreno.
Parte del tren Iryo accidentado
El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna ha relatado en Capital Radio que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera "delante". "El golpe ha sido fortísimo", ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo "salió despedido" de "un lado a otro".
Restos de los trenes en el lugar del accidente
El Ministerio del Interior ha activado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para el accidente ferroviario en la provincia de Toledo, a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Un grupo de pasajeros en la zona del accidente
Entre ambos trenes viajaban, según las estimaciones, más de 500 pasajeros en total.
Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente
Fuentes de Adif han explicado a EFE que, por el momento, no se ha identificado la causa del accidente.
Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente
El ministro de Transportes, Óscar Puente, del que dependen tanto Adif como Renfe, ha dicho en su cuenta en X que está en el centro de control "tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido"
Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate en las inmediaciones del accidente
Manuel Galán, alcalde de Urda, ha informado en esRadio de que "se están llevando a personas afectadas por el accidente que no están heridas". Explica que hay dos pabellones en su localidad preparados "uno para las víctimas y otro para las familias".
Teléfono para familiares
El 900 10 10 20 es el número de teléfono en el que pueden recabar información los familiares de personas afectadas por el accidente. Es un teléfono sólo para familiares.