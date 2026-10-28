El ministro de Transportes, Óscar Puente, aplaude a Lula y la "superioridad moral" de la izquierda a la misma hora que las agencias de noticias informaban del terrible accidente de Urda en Toledo con decenas de muertos.

Puente, a la hora de escribir esta noticia, a las 10:37 de la mañana, ha publicado el siguiente comentario: "En el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido".

En el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido. — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 28, 2026

Sin embargo, a las horas a las que podríamos inferir que el ministro debería haber sido informado del suceso, puesto que las agencias de comunicación ya habían comenzado a lanzar sus urgentes, el ministro presumía en redes sociales de la superioridad moral de la izquierda, de nuevo, con el caso de Lula en Brasil:

La superioridad moral de la izquierda. https://t.co/UwWtOHypmo — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 28, 2026

A esa misma hora, EFE lanzaba el siguiente tuit:

#ÚLTIMAHORA | Colisionan dos trenes de pasajeros en Urda (Toledo) y caen por un terraplén dos vagones. pic.twitter.com/0tgACh2DF6 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2026

Sánchez y sus motivos para ser optimistas

Curiosamente, a esa misma hora, a las 9:40 de la mañana, Sánchez también tuiteaba: "Hay muchos motivos para ser optimista en este país", respondiendo a los "haters con datos, inteligencia y humor".

Hay muchos motivos para ser optimista en este país. Respondamos a los haters con datos, inteligencia y humor. Os dejo mi conversación con Ángela Henche y Albanta San Román sobre feminismo, jóvenes, vivienda, IA y muchas otras cosas en @keepitcutre_ ⤵️https://t.co/hx7kk0jZKA pic.twitter.com/MZm6QSdeKn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Hace sólo unos días, Óscar Puente participaba en el programa de Marc Giró protagonizando una parodia sobre los problemas en Renfe.

Sólo hace unos días que Óscar Puente y Marc Giró bromeaban sobre los accidentes de Renfe y bailaban con mucho amor. pic.twitter.com/5jVzfmmJeg — Cristian Campos (@crpandemonium) October 28, 2026

Resulta llamativa esta sucesión de comentarios en redes sociales, ya que podríamos inferir que las agencias de comunicación se enteran de un terrorífico accidente en las vías del tren con decenas de muertos antes que los responsables políticos de Renfe. No ha sido hasta casi las 11 de la mañana cuando Puente ha dicho estar intentando recopilar toda la información. Sánchez habla ahora de consternación.