El ministro de Transportes, Óscar Puente, aplaude a Lula y la "superioridad moral" de la izquierda a la misma hora que las agencias de noticias informaban del terrible accidente de Urda en Toledo con decenas de muertos.
Puente, a la hora de escribir esta noticia, a las 10:37 de la mañana, ha publicado el siguiente comentario: "En el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido".
Sin embargo, a las horas a las que podríamos inferir que el ministro debería haber sido informado del suceso, puesto que las agencias de comunicación ya habían comenzado a lanzar sus urgentes, el ministro presumía en redes sociales de la superioridad moral de la izquierda, de nuevo, con el caso de Lula en Brasil:
A esa misma hora, EFE lanzaba el siguiente tuit:
Sánchez y sus motivos para ser optimistas
Curiosamente, a esa misma hora, a las 9:40 de la mañana, Sánchez también tuiteaba: "Hay muchos motivos para ser optimista en este país", respondiendo a los "haters con datos, inteligencia y humor".
Hace sólo unos días, Óscar Puente participaba en el programa de Marc Giró protagonizando una parodia sobre los problemas en Renfe.
Resulta llamativa esta sucesión de comentarios en redes sociales, ya que podríamos inferir que las agencias de comunicación se enteran de un terrorífico accidente en las vías del tren con decenas de muertos antes que los responsables políticos de Renfe. No ha sido hasta casi las 11 de la mañana cuando Puente ha dicho estar intentando recopilar toda la información. Sánchez habla ahora de consternación.