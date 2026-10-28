¿Qué es el LZB, el sistema que se desactivó antes del accidente de Urda?

Este miércoles, a las 8:54 horas, un AVE de Renfe ha impactado por detrás contra un tren Iryo de Hitachi que estaba detenido en la vía, entre Los Yébenes y Urda, en el punto kilométrico 118, perteneciente al trayecto Madrid-Sevilla.

Un nuevo desastre ferroviario que se ha cobrado ya 46 víctimas mortales. La pregunta es: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha fallado?

Las primeras investigaciones indican que el sistema LZB ha sufrido una desconexión generalizada en la línea, lo que ha obligado a emitir una orden de parada inmediata para todos los convoyes en circulación. Ante un apagón de esta tecnología, entra en juego un mecanismo de seguridad alternativo. Con el LZB fuera de servicio, la responsabilidad de la conducción pasa a apoyarse en el sistema ASFA Digital (Anuncio de Señales y Frenado Automático).

Bajo esta modalidad de reserva, la velocidad máxima de la vía disminuye drásticamente de forma automática y es este software secundario el encargado de activar el freno de emergencia si el conductor no respeta las indicaciones.

A diferencia del LZB, las indicaciones bajo este escenario ya no se reflejan en las pantallas interiores de la cabina, sino que pasan a ser señales ópticas situadas a los lados del tendido ferroviario. Por lo tanto, el maquinista debe vigilar visualmente cada semáforo o cartelón exterior para detenerse o avanzar bajo unos límites de velocidad sumamente estrictos.

Dado que la avería ha afectado a la totalidad de la línea, la gestión de la crisis se está coordinando directamente desde el Centro de Regulación y Control (CRC), el cual funciona como la torre de control de Adif. A través de paneles dinámicos que reflejan qué sectores están bloqueados, cuáles están libres y dónde se ubica exactamente cada vehículo, los operadores de tierra van autorizando la marcha o decretando el alto de los trenes. Para el caso específico de la línea del sur, este puesto de mando centralizado se encuentra ubicado en la estación de Madrid-Atocha.

Pero ¿qué es el sistema LZB?

El sistema LZB (del alemán Linienzugbeeinflussung, que significa Control Continuo del Tren) es uno de los sistemas de señalización y seguridad ferroviaria más avanzados y fiables del mundo. Desarrollado originalmente en Alemania por Siemens para permitir que los trenes circularan a velocidades superiores a los 160 km/h, este sistema supuso una revolución al sustituir la observación visual de señales laterales por una supervisión automatizada y continua desde la cabina de conducción.

A diferencia de los sistemas de señalización puntuales tradicionales, el LZB actúa como una comunicación bidireccional y en tiempo real entre la infraestructura de la vía y el propio tren.

El engranaje del LZB se divide en tres bloques fundamentales

El Cable de Onda o Lazo de Vía: Es el elemento físico más visible. Se trata de un cable conductor tendido a lo largo de toda la vía que forma bucles de aproximadamente 100 metros. Este cable emite y recibe frecuencias de radio para mantener conectado al tren en todo momento.

El Centro de Control LZB (Puesto Central): Computadores situados en tierra que procesan el estado de la línea, la ocupación de las vías por otros trenes, la posición de las agujas y las limitaciones de velocidad. Con estos datos, calcula la velocidad máxima permitida para cada tren individual.

El Equipo de A bordo: Antenas receptoras bajo el tren que leen las frecuencias del cable y un procesador en la cabina que traduce los datos. El maquinista visualiza en sus pantallas la velocidad actual, la velocidad máxima permitida y la distancia libre por delante.

¿Cómo funciona el LZB?

El principio de funcionamiento del LZB elimina la necesidad de depender de los bloques fijos tradicionales. Introduce el concepto de la conducción con supervisión de distancia de frenado continua.

Transmisión de datos: El centro de control envía al tren información sobre cuántos metros de vía libre tiene por delante (la distancia objetivo).

Cálculo de la curva de frenado: El ordenador de a bordo sabe el peso del tren, su capacidad de frenado y la velocidad actual. Con esto, calcula matemáticamente una curva de desaceleración segura.

Conducción semiautomática: Si el maquinista supera la velocidad máxima permitida por la curva de frenado, el sistema emite una alerta acústica y visual. Si el maquinista no reacciona en pocos segundos, el LZB aplica automáticamente los frenos de emergencia hasta detener el tren o devolverlo a una velocidad segura.

El LZB en España

En España se implantó en el año 1992 para la inauguración de la primera línea de alta velocidad del país: la LAV Madrid-Sevilla. También se utiliza en las redes de Cercanías de Madrid.

El LZB es una tecnología analógica que se encamina hacia su sustitución progresiva. El nuevo estándar digital unificado en todo el continente es el ERTMS (Sistema de Gestión de Tráfico Ferroviario Europeo).