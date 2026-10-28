¿Qué significan los tres días de luto oficial que ha declarado Sánchez por los 68 fallecidos en Urda?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado la declaración de tres días de luto oficial en todo el territorio nacional tras el accidente ferroviario que ha dejado, hasta el momento, 68 personas fallecidas y más de 70 heridos, y que ha tenido lugar hoy, miércoles 28 de octubre.

En su comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado, Sánchez ha declarado que "hoy el país está de luto, hay mucho dolor que el conjunto de España comparte". Asimismo, ha subrayado que "España abraza a sus víctimas y está con sus familiares".

Después de que la Casa Real, el presidente del Gobierno y sus ministros, así como los gobiernos autonómicos, hayan suspendido sus agendas en señal de duelo por lo ocurrido en Urda, el BOE ha publicado el Real Decreto 949/2026, de 28 de octubre, por el que se declara luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Urda (Toledo).

"Se declara luto oficial desde las 00 horas del día 29 hasta las 24 horas del día 31 de octubre de 2026, durante las cuales la Bandera Nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada". Una medida que también afecta a las representaciones y misiones en el exterior.

¿Qué significa que en España se haya decretado el luto oficial?

El luto nacional es el período de tiempo declarado por el Gobierno para mostrar duelo, reconocimiento institucional y respeto ante una tragedia nacional como un atentado terrorista, accidentes graves como una catástrofe natural o la defunción de una figura relevante del país, como expresidentes del Gobierno o miembros de la Casa Real.

Esta medida se puede adoptar por parte de la administración estatal, autonómica o local. En el caso del accidente de Urda, muchas comunidades autónomas ya habían dado el paso, como Cantabria, Madrid o Andalucía. Finalmente, ha sido Sánchez quien lo ha declarado durante su comparecencia pública.

La duración del luto oficial la establece el Consejo de Ministros, que es la autoridad que puede decretar el tiempo determinado de luto nacional, siempre con la correspondiente publicación vía Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. Cada declaración de luto oficial puede ser diferente, ya que las características y duración de cada periodo de luto oficial se marca por las disposiciones que se estipulen en el Boletín Oficial del Estado.

Al tener un carácter claramente simbólico, esta declaración no afecta a la jornada laboral de los trabajadores. No obstante, dicho luto oficial regula el comportamiento de las personalidades públicas, es decir, del Gobierno, las Administraciones Públicas y la Familia Real. Por tanto, mientras dure el luto oficial, no se pueden realizar actos institucionales que impliquen algún tipo de celebración, aunque sí actos de homenaje a los fallecidos. El objetivo es mostrar respeto y condolencias hacia las víctimas.

Mientras la bandera nacional situada en exteriores permanecerá a media asta, en el interior lucen con un crespón negro en la moharra del mástil. Además, todas las banderas que acompañan a la bandera nacional también lo están porque forman parte del territorio.

Desde la Transición y hasta el día de hoy, en España se han decretado 37 lutos oficiales. La mayoría de ellos, un total de 20, han tenido una duración de un día y en 17 ocasiones de tres días. También ha habido otros, como los declarados por María de las Mercedes de Borbón-Orleans y Juan de Borbón, padres de Juan Carlos I, cuya duración fue de siete días. El luto nacional más largo de la democracia fue declarado en mayo de 2020 por el Consejo de Ministros (a través del Real Decreto 539/2020), con una duración de 10 días en memoria de las víctimas de la pandemia de la COVID-19.