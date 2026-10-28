Sáenz de Tejada asegura que habó de "eliminar del proceso judicial" a Biedma y desvela reuniones con Sumar y Podemos

El exmagistrado Luis Sáenz de Tejada ha matizado que habló de "eliminar del proceso judicial" y no físicamente a la juez que instruyó el caso de David Sánchez, Beatriz Biedma. Además, ha reconocido reuniones tanto con Leire Díez como con dirigentes de Podemos y Sumar, entre ellos, el secretario general del Partido Comunista —actualmente en el marco de Sumar—, Enrique Santiago.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, ha escuchado la declaración como imputado del exjuez que supuestamente contactó con el clan de los Rocho para "eliminar" a la juez Biedma. El juez lo investiga por organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral que habría cometido como socio de Leire Díez en las cloacas del PSOE.

Sáenz de Tejada ha ofrecido unas declaraciones ante los medios de comunicación después de su comparecencia ante Pedraz y ha aseverado que en ningún momento se refirió a "eliminar" a Biedma como persona: "Está sacado totalmente fuera de contexto; yo dije eliminar en el proceso judicial, apartarla de una causa judicial como hice anteriormente por enemistad manifiesta, por prejuzgar un caso y por amenazar a un ciudadano". De hecho, ha negado reuniones presenciales con Cintia Rocho: "Es una ensoñación de alguien".

"Lo que diga la señora Cintia Rocho es un problema suyo, tendrá que responder legalmente de lo que ha dicho. Creo que tiene causas pendientes incluso en los juzgados de Badajoz e incluso con la señora Biedma", ha recalcado negando ser partícipe del chat de redes sociales en el que se mantiene un primer contacto entre Sáenz de Tejada y el clan de Badajoz.

En este sentido y en sintonía con lo que viene exponiendo en sus diferentes escritos, se ha mostrado como una víctima de una supuesta conspiración contra él auspiciada por la juez Biedma que vendría sufriendo desde "el año 2013". Así, ha negado "rotundamente" que recibiera instrucciones por parte de la fontanera Leire Díez y ha reiterado que actuó por libre en sus actuaciones.

Entre estas, ha negado cualquier tipo de reunión presencial con la líder del clan del narcotráfico de Badajoz; si bien ha reconocido reuniones con Leire Díez, "políticos y periodistas". De hecho, ha nombrado a Patricia López, la socia ahora fallecida de la fontanera socialista en Crónica Libre; el que fuera alcalde de Córdoba y líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, también fallecido; y el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago. Además, ha aludido a reuniones con dirigentes sectoriales de Podemos en Extremadura.

Por último, también ha negado la presunta persecución en el coche el día de la declaración de Biedma desde el aeropuerto de Badajoz hasta casa de la magistrada. "El presunto seguimiento en coche, creo que ya he demostrado que no es cierto; hay tres testigos, estoy geolocalizado, estaba haciendo un vídeo y estaba a 450 kilómetros, y, por supuesto, ejercitaré las acciones legales oportunas", ha sentenciado.