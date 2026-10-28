El exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada ha negado haber ordenado seguimientos sobre la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma y ha negado conocer a la líder de un clan de narcotraficantes que habría declarado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fue contactada para eliminar a la juez.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado este miércoles a Sáenz de Tejada para declarar como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral, después de que la juez de Badajoz Beatriz Biedma pidiese su imputación en la causa por sentirse perseguida por el exmagistrado.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, sí que ha reconocido que se reunió con Leire Díez pero le ha quitado importancia porque se ha reunido con muchas personas en su vida. Además, a preguntas de la abogada de Díez, ha negado haber recibido pagos.

Sobre los motivos por los que accedió a reunirse con Díez, ha precisado que le parecía buena idea reunirse con una periodista que tenía contactos con el PSOE. Esto, a su juicio, era una buena manera de seguir luchando contra la corrupción en Badajoz que él tanto denuncia.

Por otro lado, este miércoles también ha declarado María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de Nacionalidad y Estado Civil en el Ministerio de Justicia hasta marzo de 2025 por la concesión de la nacionalidad al ex alto cargo venezolano Nervis Villalobos. La subdirectora ha negado que hubiera alguna irregularidad con la concesión de la nacionalidad, aunque desconoce que Villalobos hubiera falsificado los documentos.

Persecución en coche

Uno de los incidentes que denunció Biedma fue que el exmagistrado vinculado a las cloacas del PSOE la siguió en coche el mismo día en el que ella declaró ante el juez Pedraz en la Audiencia Nacional.

"Ese mismo día por la tarde en el trayecto del Aeropuerto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz, sobre las 19:15 horas y estando circulando en su vehículo particular en compañía de sus dos hijas menores de edad, la mayor de sus hijas le avisa que un coche de color blanco, sin poder aportar la placa de matrícula, que se ha puesto en paralelo a la declarante iba ocupado por el señor Sáenz de Tejada", señalaba el escrito.