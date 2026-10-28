Susana Díaz pide entre lágrimas "depurar responsabilidades" por el accidente de Urda

La expresidenta andaluza Susana Díaz no ha podido aguantar las lágrimas durante su intervención en el programa Espejo Público de Antena 3 tras el accidente ferroviario de Urda. "Es el tren que cojo casi todos los días", ha explicado. "Por eso me he quedado sin batería, había mucha gente llamándome porque saben que yo cojo el primero de la mañana para poder echar unas horas con mis niños".

➡️ Susana Díaz, consternada tras el choque de trenes en Toledo 🗣️ "Cojo ese tren casi todos los días y adelanté mi viaje" 🗣️ "Esto en España no puede pasar" 📲 #EspejoPúblico pic.twitter.com/ZLi2u8YOGT — Espejo Público (@EspejoPublico) October 28, 2026

"Por eso yo sé que no son ni 10 ni 20 ni 30 (muertos), yo sé que esos trenes de esa hora de la mañana —que es nuestro tren— van llenos, porque la gente va a trabajar", ha exclamado la senadora socialista. "Es muy duro, Susana. No hay derecho a que en 10 meses, en un país como España, tengamos que vivir esto", ha añadido quien fuera secretaria general del PSOE andaluz hasta 2019.

"Yo lo que he sentido esta mañana ha sido el alivio de que Dios me ha protegido a mí, y que yo no venía", ha admitido. "Me vine anoche para irme otra vez hoy", ha detallado. Díaz ha confirmado que "esas paradas de los minutos que contaba la gente que ha sobrevivido, las tenemos continuamente". "Te dicen que es porque hay tráfico… Y ya te acostumbras. Pero ahora (…) en un país como España, en la alta velocidad no puede pasar esto".

"Yo entiendo que ahora la gente tenga miedo", ha aseverado Susana Díaz después de reconocer que cuando ocurrió lo de Adamuz era "la primera que decía que cuando empezara a funcionar iba a ser la primera que me iba a montar". Su opinión ha cambiado. "Esta línea tiene 30 años, pasan el triple de trenes —lo he dicho muchas veces— y llevan razón cuando nos piden más medios", ha afirmado.

"Depurar responsabilidades"

Durante su intervención en el programa En Boca de Todos, Díaz ha abundado en este asunto y ha cuestionado que puedan seguir ocurriendo accidentes de estas características. "Habrá que analizar esto cuando llegue el momento" y "depurar responsabilidades", ha llegado a decir después de recordar que los dos accidentes —el de Adamuz y el de Urda— se han producido en menos de 10 meses en la misma línea.

#ÚLTIMAHORA | Susana Díaz muy emocionada: "Hago todos los días ese trayecto. Menos mal que decidí venirme anoche". ➡ Ascienden a 64 fallecidos. 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @Nacho_Abad

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"No es de recibo", ha insistido, "tendrán que asumirse responsabilidades". "Nos están diciendo los profesionales que necesitan más medios, tocará el momento de las responsabilidades". No obstante, ha destacado, "hoy no es el momento de las responsabilidades, es el momento de los familiares, de las víctimas y de la gente que a esta hora todavía no sabe dónde están sus seres queridos".