Tardón denuncia el boicot del Gobierno en el caso de Ceuta: "Han transcurrido 7 semanas desde el primer requerimiento"

La juez María Tardón ha pedido al Consejo de Ministros, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes encabezado por Félix Bolaños, que desclasifique con carácter "urgente" documentación relativa a la invasión de Ceuta. "Han transcurrido siete semanas desde el primer requerimiento", precisa la juez.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha pedido notas e informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativos a los hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma. La juez ha pedido que esta información se aporte a la causa en un plazo de 15 días naturales. Una vez recibida se incluirá en la pieza secreta de la investigación.

"Han transcurrido siete semanas desde el primer requerimiento, acordado por auto de 11 de septiembre de 2026. El requerimiento ya tenía la consideración de solicitud de desclasificación al Consejo de Ministros, para el caso de que se entendiera que la información requerida no se encontraba incluida en el contenido del material clasificado relacionado con los hechos referidos que se había desclasificado en el Consejo de Ministros celebrado el pasado día 8 de septiembre de 2026, y no consta que se haya tramitado", argumenta la juez para justificar la urgencia de su petición en el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Hubo de realizarse un segundo requerimiento, de 9 de octubre de 2026, que se formuló a la mayor urgencia y con un plazo improrrogable de tres días. Aun así, las cuestiones segunda, cuarta y séptima siguen sin obtener una respuesta completa", añade.

De esta manera, la juez explica que sin esta información no se puede continuar con las siguientes diligencias. En concreto, la juez menciona su intención de tomar declaración testifical a los agentes del CNI destinatarios de la información obtenida durante la crisis. "Por todo ello habrá de interesarse que la desclasificación se lleve a cabo a la mayor urgencia y, en todo caso, en el plazo de quince días naturales desde la recepción de la presente comunicación", explica.

"Igualmente, procede solicitar al Consejo de Ministros, que autorice, también con el mismo carácter de urgencia a los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia" para que declaren "sobre los extremos anteriormente referidos objeto de investigación en la presente causa, levantando al efecto cualquier restricción derivada del carácter reservado o secreto de la materia sobre la que tendrán que declarar", añade.

Documentos que pide Tardón

En concreto, la juez ha pedido la desclasificación de todas las notas e informes elaborados por el CNI y difundidas a las autoridades a partir del 30 de julio y en particular todas las notas e informes clasificados relativos a la actuación de las autoridades marroquíes.

Tardón también solicita un listado de las autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas del 27 y 30 de julio y de otras remitidas con posterioridad a esas fechas. "El listado deberá indicar la fecha y hora del envío e ir acompañado de certificación de su efectiva recepción por dichas autoridades", precisa.

También ha pedido el "texto íntegro" de la nota remitida por el CNI a la DGED y DGST "y cualquier otra nota o comunicación que hubieran sido emitidas o recibidas por parte de ambos servicios de inteligencia conteniendo cualquier posible aviso o alerta o respecto de la inmigración irregular de entrada en España desde el Reino de Marruecos, que se hubieran efectuado durante todo el mes de julio y hasta el día en que se reciba la presente solicitud". Finalmente también ha solicitado el informe elaborado por el CNI llamado "Evolución de la crisis en Ceuta".