Tras el gravísimo accidente de Urda, Toledo, queda investigar qué ha ocurrido y qué ha podido fallar. Para profundizar en las posibles explicaciones del siniestro ha intervenido en esRadio Antonio Martín Carrillo, ingeniero, experto ferroviario y exdirector de Adif, quien ha asegurado estar "consternado y tratando de explicar qué es lo que ha podido ocurrir".

En este sentido, el experto ferroviario ha subrayado que, tras tener conocimiento del accidente, "mi primera reacción ha sido de incredulidad". Así, ha explicado que "es imposible que si está funcionando el sistema de seguridad LZB se produzca un accidente de estas características".

Al respecto, el ingeniero ha detallado que, si este sistema de seguridad está actividad, los trenes "se paran automáticamente cuando detectan que hay otro". Por tanto, gracias a este sistema, "se paran todos los trenes que están en esa zona". Con todo, el exdirectivo de Adif ha incidido en que "por alguna razón el sistema no estaba conectado en el momento del accidente" .

Asimismo, el experto ha destacado que "algo ha pasado para que estuviera desconectado". "Ha tenido que ocurrir alguna o varias cosas a la vez, no tiene sentido", ha aseverado.

En cualquier caso, preguntado sobre cuándo se conocerán las causas del siniestro, el ingeniero ha asegurado que "se sabrá muy pronto porque no está relacionado con material rodante y todo está grabado en el centro de control". De hecho, en relación con el deterioro del sistema ferroviario en España y la sucesión de accidentes, el experto ha subrayado que "sí sabemos que el mantenimiento de la línea no se hizo en su momento como se debería hacer".

Del mismo modo, ha recordado que "había un dinero de la UE para renovar esta línea, que incluía el cambio de sistema de seguridad por uno más moderno". Sin embargo, ha subrayado durante la entrevista, también ha destacado que "no sabemos a dónde fue a parar este dinero".

Con todo, el experto ferroviario ha querido destacar que, por el momento, no se puede descartar ninguna hipótesis. Sin embargo, ha señalado que "los indicios que tenemos nos indican que puede estar relacionado con el sistema LZB, pero se pueden superponer varios problemas a la vez".

Asimismo, ha explicado que, si el sistema de seguridad no está conectado, es imposible detener el tren a tiempo para evitar la colisión. De esta forma, ha detallado cómo el frenado de emergencia en este tipo de trenes necesita tres kilómetros para detener el convoy.

Finalmente, con respecto a cuánto tiempo se podrá demorar la investigación, el ingeniero ha expuesto que "la investigación se demorará todo lo que el Gobierno quiera" y ha recordado que la investigación sobre el accidente de Adamuz permanece parada y, en ello, "ha tenido que ver bastante la presidencia del Gobierno".

Así las cosas, el exdirectivo de Adif ha manifestado su confianza en los compañeros de Adif, si bien no ha querido expresar su posición con respecto a la confianza que puede infundir el Gobierno en el marco de la investigación. "Lo que estoy viendo no me gusta", ha concluido.