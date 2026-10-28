Un ingeniero de caminos culpa al Gobierno del accidente: "Se habría evitado con un sistema modernizado"

Daniel Portero, ingeniero de caminos y presidente de Dignidad y Justicia, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar el trágico accidente de Urda, donde 68 personas han perdido la vida. El Gobierno está intentando satanizar a la persona que estaba operando en el momento del accidente desde el control de Atocha, algo que Portero ha criticado diciendo que si el sistema de seguridad hubiera estado modernizado se hubiera evitado la tragedia.

Una modernización que hubiese permitido bloquear la marcha de los trenes: "Si estuviera modificado el sistema LZB al ERTMS, que es el moderno, sí. Este sistema más moderno te impide arrancar el tren cuando hay un problema. Entonces, no lo puedes poner en manual, a diferencia del LZB, que sí te da esa posibilidad. La cuestión es, quizá, ¿por qué uno se puso en marcha y por qué el otro no? Yo creo que habrá que buscar el origen, y esto es una hipótesis, en el corte eléctrico, la bajada o la diferencia de tensión que se produce y que provoca toda la alteración del sistema de control de frenado y también del control de la propia vía, es decir, de la ubicación de la vía".

"Si hay una variación de tensión de alimentación a estos circuitos o incluso al circuito de arranque, puede ser que, a lo mejor, en la zona donde estaba ubicado el Iryo no existiera la diferencia de tensión de voltaje suficiente como para arrancar, pero sí existiera en otro sitio. Esto es un problema cuando tienes el sistema LZB. El LZB te lo pone en manual y tú puedes arrancar el tren, y tienes que tener tensión de arranque. El AVE lo tenía. ¿Qué le pasa al Iryo? Que no lo tenía, y es ahí donde viene el problema".

"Desde que hubo el apagón, esto hay que tenerlo muy en cuenta y, además, yo he hecho un análisis estadístico, ese apagón produjo una cantidad de defectos en los circuitos, principalmente eléctricos, del sistema eléctrico de toda la red ferroviaria española, que a día de hoy se han multiplicado los fallos eléctricos. Es raro ver cómo, por ejemplo, en los trenes de Cercanías de Madrid no se producen paradas por cortes eléctricos. Y no es precisamente por el suministro, sino porque los sistemas de telecontrol están alterados debido a esas diferencias de tensiones que hubo en abril del año 2020".

Es decir, Portero ha dicho que la maquinista del Iryo pudo intentar arrancar sin conseguir hacerlo. Algo que implicaría que no tiene por qué ser culpable la persona del centro de control. Es decir, que podría haber dado la orden. Del mismo modo que la maquinista tampoco tendría por qué ser culpable. Intenta arrancarlo, no tiene tensión suficiente como para arrancar la máquina.

"Es importante diferenciarlo. El LZB y el ERTMS tienen una diferencia muy importante. El LZB, que es el que está actualmente instalado, tiene un cable instalado a lo largo de la vía y, sin embargo, el ERTMS no necesita cable, no necesita un conductor, simplemente necesita equipos de señalización y transmisión, que son balizas como cuadraditas que están en la vía y antenas de transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes un pequeño corte en el cable del LZB, deja de funcionar bien. O si alguien roba el cable, deja de funcionar el LZB en un tramo determinado. Es mucho más inseguro el LZB".

"Y luego también la comunicación por radio integrada en la propia arquitectura del sistema no existe en el LZB. La comunicación por radio es la más segura de todas, porque no te falla, no depende de la telefonía. Sin embargo, el ERTMS sí que la tiene, con lo cual las comunicaciones que se producen para, de alguna manera, con el centro de control, que se arranque y que se comunique, sí lo tienes en el ERTMS y en el LZB no".

"Pero el problema también principal es que el LZB no reinicia correctamente. Es decir, cuando hay un corte eléctrico, que para mí es el origen de todo el problema, ese corte eléctrico lo que produce es un reinicio en un sistema de funcionamiento degradado, es decir, prácticamente sin control de seguridad respecto a la velocidad, es decir, manual. Y eso es terrible".

Portero culpa a Ábalos

Viendo estas diferencias tan importantes, ¿por qué no se ha cambiado este sistema de frenado, de seguridad? Portero señala que "en febrero de 2020 gobernaba, estábamos en medio de la pandemia, estaba Ábalos, de ministro de Fomento, de Transportes, y licitó ya la renovación de la señalización por 131 millones de euros de la línea Madrid-Sevilla. En noviembre de 2020, hace seis años, se anula esa licitación y se tiene que volver a repetir el concurso porque había una contradicción en los propios pliegos".

"Es decir, los pliegos se redactaron tan mal que los licitadores protestaron para volver a repetir la licitación, a perder tiempo y años. En septiembre de 2021 se adjudicó a una empresa por un poquito menos de 100 millones, por 93 millones, 93,83. La baja era, en mi opinión, bastante excesiva, pero con un plazo de 52 meses. Fíjate la cantidad de tiempo. Y hasta actualmente, que está contratado y se sabe que está en ejecución, no se ha llegado al tramo de Toledo a Madrid".

"Un tramo donde ya se ha producido este tipo de incidencias de cortes, de paradas y de arranques y paradas el 15 de septiembre a las diez de la mañana en la misma zona y en el mismo tramo. Y esto está certificado y nadie podrá decir que no. Es decir, tenemos un periodo de tiempo donde no se ha modernizado esa automatización de cara a la seguridad".

Luxemburgo nos gana de paliza en inversión

Portero achaca esta tardanza para implantar este sistema modernizado a la poca inversión del Gobierno de Pedro Sánchez: "En mantenimiento y conservación, a nivel ferroviario, a nivel español y a nivel europeo, cómo Luxemburgo tiene 900.000 euros por kilómetro y España diez veces menos, 95.000 euros por kilómetro. Somos el puesto 16 de toda Europa, cuando Luxemburgo es el primero".

"Pero si es que lo hacemos por regiones es peor. Cataluña en 2025 se llevó 575 millones de euros en conservación y mantenimiento. La Comunidad Valenciana, 342. La Comunidad de Madrid, algo más de 300. Andalucía, es decir, la red de Andalucía, 24 millones en conservación. Es un desastre. Es decir, la red de Andalucía, Madrid-Andalucía, ha tenido el peor presupuesto y el mínimo presupuesto en conservación en los últimos años. Y este dato que te doy es del año 2025 porque el 2026 desde luego no lo tenemos auditado, no ha acabado".

"Hoy es un día de duelo, pero en algún momento tendremos que hablar de responsabilidades. Y seguimos diciendo lo mismo: mantenimiento y conservación es un absoluto desastre", ha concluido.