Un pasajero del tren siniestrado: "Hay muertos, claro que hay muertos"

Este miércoles se ha producido un grave accidente ferroviario en las inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, en el que se han visto implicados dos convoyes de viajeros. Fernando Seco, uno de los pasajeros, que viajaba en el AVE siniestrado, ha contado en Es La Mañana de Federico cómo ha vivido lo sucedido y ha relatado cómo unos trabajadores en una finca han ayudado a las víctimas del accidente abriendo la valla para que pudieran salir.

Concretamente, el viajero ha detallado que viajaba en el AVE que iba de Madrid a Sevilla, en el vagón número 2, y "ha sido un coche muy fuerte que nos ha tirado a todos al suelo". Así, ha narrado cómo "los primeros vagones, cuando hemos bajado del tren al terraplén, había unos señores en una finca trabajando y nos han ayudado abriendo la valla".

De esta forma, ha explicado que, tras bajar del tren, "nos hemos encontrado un Iryo tocado, con los primeros vagones de nuestro AVE destrozados". Así, ha contado que estaba ayudando en la medida de lo posible y ha confirmado que "hay muertos, claros que hay muertos".

Por otra parte, el pasajero ha explicado que viajaba en el tren solo por motivos de trabajo —puesto que es un tren en el que transita habitualmente— y ha encontrado allí a varios amigos, que se encontraban bien. Con todo, mientras explicaba lo sucedido, el pasajero se ha roto a llorar y ha asegurado que "la impotencia es muy fuerte".

Con respecto a la atención con la que han contado las víctimas del accidente, ha explicado cómo "enseguida había un coche de policía local, que imagino que es de Urda, y luego ha sido bastante rápido y ha venido la Guardia Civil". No obstante, ha incidido en que "hace falta servicios de atención a los heridos y a quien se pueda salvar".

Finalmente, del mismo modo en que ha explicado otro pasajero, Fernando Seco también ha detallado cómo al poco de empezar el viaje ha habido un frenazo y el tren ha permanecido unos 10 minutos porque "había mucho tráfico". Pero "a los 5 minutos" se ha producido el siniestro.