Víctima de Angrois advierte: "No se puede circular con ASFA en una línea de alta velocidad"

Más de trece años después de la tragedia de Angrois, el accidente ferroviario de julio de 2013 vuelve a estar en el centro del debate tras el nuevo siniestro de Urba (Toledo). Ante las similitudes que aprecia entre ambos casos, Jesús, que lleva doce años litigando por lo ocurrido en Angrois, ha cuestionado que se vuelva a señalar al error humano antes de esclarecer las posibles responsabilidades técnicas. En declaraciones al programa La noche de Cuesta, ha advertido de que el foco debe ponerse en los sistemas de seguridad y en las decisiones que permiten que un tren circule sin las protecciones específicas de la alta velocidad.

Durante la entrevista, Jesús ha denunciado que, a su juicio, España sigue permitiendo circular a trenes de alta velocidad con el sistema ASFA, en lugar de garantizar que estén operativos los sistemas de protección propios de estas líneas. "Un tren de alta velocidad por una línea de alta velocidad tiene que ir con el sistema propio de la alta velocidad, no puede circular en ASFA porque no es un sistema seguro", ha sentenciado. El entrevistado considera que la tragedia de Angrois no sirvió para corregir el problema de fondo y advierte de que centrar la investigación en el maquinista o en un operario del centro de control puede dejar fuera del análisis las decisiones técnicas y políticas.

"Lo que pasó en Angrois es lo mismo que ha pasado aquí"

Jesús ha establecido un paralelismo entre la tragedia de 2013 y el nuevo accidente, al considerar que en ambos casos el problema está relacionado con la ausencia o la falta de funcionamiento de los sistemas de protección ferroviaria. "En el fondo, no pasó con el de Adamuz, pero en este accidente ha pasado lo mismo que en Angrois. Es decir, nosotros tenemos en alta velocidad en España y en toda Europa unos sistemas de seguridad de control continuo de la velocidad. Es imposible que los trenes choquen, es imposible que un tren se salga de la vía con estos sistemas de seguridad, y aquí en España lo que se hizo, están en Angrois, como se ha hecho aquí, es desconectarlos", ha afirmado durante la conversación.

El entrevistado sostiene que las circunstancias que rodean ambos accidentes deben analizarse desde el funcionamiento de los sistemas de seguridad y no únicamente desde la actuación de los trabajadores. En su explicación, ha diferenciado entre el sistema LZB, más antiguo, y el RTMS y ha defendido que la falta de disponibilidad de los sistemas específicos de protección no debería permitir que un tren de alta velocidad siguiera circulando sin ellos.

"En nuestro caso se desconectó porque generaba retrasos y en este caso se ha desconectado porque no estaba funcionando bien el LZB, que es un sistema que, bueno, es más antiguo, es alemán, pero si hubiera estado operativo tampoco hubiera sucedido la tragedia. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que aquí se permite circular en ASFA", ha explicado.

"No se puede circular con ASFA en una línea de alta velocidad"

El núcleo de la denuncia de Jesús es que el sistema ASFA no debería utilizarse como alternativa para mantener el servicio cuando no funcionan los sistemas de protección propios de una línea de alta velocidad. Durante la entrevista, ha insistido en que la seguridad debe prevalecer sobre la continuidad de la circulación y ha reclamado que no se autorice la salida de un tren mientras no estén operativos los mecanismos correspondientes.

"El problema real es que no se puede circular con ASFA en una línea de alta velocidad", ha resumido. Y ha añadido: "Hasta que el LZB no esté operativo o el RTMS no esté operativo, usted no sale con el tren".

En este punto, Carlos Cuesta ha incidido en la función de los sistemas de protección automática, que deben impedir que el tren continúe cuando las condiciones de circulación no son las adecuadas. Jesús ha defendido que esa protección es esencial precisamente porque permite evitar que un fallo humano o una incidencia termine desencadenando un accidente de consecuencias graves.

"Un tren de alta velocidad por una línea de alta velocidad tiene que ir con el sistema propio de la alta velocidad, no puede circular en ASFA porque no es un sistema seguro. Y aquí en España, que somos más chulos que nadie, hemos permitido ir en ASFA hasta 200 por hora, que no pasa en ningún país europeo con un sistema similar, en ninguno", ha asegurado.

Doce años litigando por Angrois

Jesús ha explicado que lleva doce años litigando por el accidente de Angrois y ha asegurado que durante este tiempo ha advertido de deficiencias en la seguridad ferroviaria española. Según su relato, ha habido procedimientos de infracción de la Unión Europea relacionados con la seguridad ferroviaria y auditorías comunitarias que, sostiene, señalaron problemas en el funcionamiento de Adif y Renfe.

El entrevistado ha defendido que una evaluación adecuada de los riesgos debería impedir la circulación cuando no están disponibles los sistemas de protección necesarios. Desde su punto de vista, el problema no se reduce a la tecnología instalada en una línea, sino también a las decisiones que se adoptan cuando esa tecnología no funciona o no puede utilizarse.

La experiencia del caso Angrois es, para Jesús, una advertencia sobre las consecuencias de no analizar todas las responsabilidades. Durante la entrevista también ha criticado la evolución judicial del caso y ha cuestionado que las responsabilidades por las decisiones de seguridad hayan quedado, a su juicio, insuficientemente esclarecidas. Sus valoraciones sobre el procedimiento y sus resultados corresponden a su interpretación de una causa que considera fundamental para entender el debate actual.

"Hablar de un fallo humano es un insulto a la razón"

La atribución de la responsabilidad al error humano ha sido otro de los puntos centrales de la conversación con Carlos Cuesta. Jesús ha rechazado que se presente esa posibilidad como una explicación suficiente antes de analizar las condiciones técnicas en las que se produjo el accidente.

"Hablar de un fallo humano, del maquinista o del centro de control, es un insulto a la razón, una tomadura de pelo, a la ingeniería", ha afirmado. Con esta crítica, el entrevistado reclama que la investigación examine si los sistemas de seguridad estaban funcionando correctamente y por qué se permitió la circulación en las condiciones que se dieron.

Jesús considera que un sistema ferroviario seguro debe contar con mecanismos capaces de evitar que un error individual se convierta en una catástrofe. Por ello, insiste en que la investigación debe esclarecer no solo la actuación de los profesionales que estaban trabajando en el momento del accidente, sino también las decisiones técnicas y organizativas que condicionaron la circulación.

Su conclusión es que el caso Angrois debería haber servido para revisar los protocolos y evitar que se repitan situaciones similares. Más de trece años después de aquella tragedia, sostiene que la cuestión esencial sigue siendo la misma: garantizar que los trenes de alta velocidad circulen con los sistemas de protección adecuados y que, cuando estos no estén operativos, no se permita continuar el servicio como si nada hubiera ocurrido.