Yanes tasa las joyas de Zapatero en 1 millón de euros y apunta a una procedencia distinta a Arabia Saudí

La Joyería Yanes ha tasado las joyas encontradas en el despacho de Zapatero en poco más de un millón de euros en un informe de 138 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital. Este mismo apunta a la dificultad de identificar la procedencia de las joyas, pero destaca que los únicos indicios que se encuentran en las joyas apuntan a un país distinto a Arabia Saudí. El valor es casi 300.000 euros inferior al que deslizó la Joyería Ansorena.

El expresidente del Gobierno ha presentado numerosos escritos contra la Joyería Yanes intentando que el juez José Luis Calama rechazase esta nueva tasación porque, a ojos de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, la joyería no sería imparcial. El exlíder socialista argumentaba esta idea recordando que el director de la joyería había asegurado en televisión que el valor de las joyas debía ascender hasta una cifra cercana a los dos millones de euros. Así, Zapatero auguraba que la joyería no sería imparcial y buscaría acercarse a una valoración similar a la esgrimida por el director de Yanes por simples fotografías recogidas en los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF).

Sin embargo, el informe realiza una valoración de un total de 1.023.30 euros. En el primer lote, se diferencia un collar por valor de 150.800 euros; pendientes por valor de 62.000 euros; una sortija que valdría 54.300 euros; y un brazalete de 306.000 euros. En el segundo lote encontraríamos un collar de 98.800 euros; unos pendientes de 36.900 euros; una sortija de 19.600 euros; y un brazalete de 47.700 euros. Por último, en el tercer lote se encontraría un collar de 205.800 euros; unos pendientes de 72.000 euros; una sortija de 12.900 euros; y un brazalete de 71.700 euros.

"El tipo de fabricación —expone el informe— que se deduce al examinar los acabados indica que son joyas de producción artesanal, ya que los engarces son mayoritariamente irregulares. Es probable que responda a fábricas o talleres donde la mano de obra es asequible y poco exigente". Así, defiende que no se puede precisar el año de fabricación, ya que son joyas de estilo clásico atemporal y ajenas a modas, tendencias o a una localización geográfica determinada.

Aun así, apunta a que, si hubiesen sido fabricadas en la Unión Europea, tendrían que haberlo sido antes del año 2007 por una normativa que obligaba a rebajar el nivel de níquel en la joyería; si bien la hipótesis que refuerza el informe es que las joyas proceden de otros lugares.

No proceden de países árabes

Al respecto de la procedencia, la casa hace referencia a que todos los lotes vienen del mismo lugar, algo que se sabría debido a una pequeña marca realizada con un punzón que deben recoger este tipo de joyas. En las presentes, "se advierte claramente un punzón rectangular cuyo eje central es una T mayúscula, acompañada por un 18 a su izquierda y una letra K a la derecha". "Este detalle lleva a considerar que el fabricante probablemente responda a la inicial T y el 18K se refiere a la ley de su metal", explica el informe.

Ello descarta que su procedencia sea de varios países: "Estas características inducen a descartar determinados países que son bastante exigentes con la normativa de identificación de alta joyería con sus punzones, contrastes y marcas, como son la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y los países árabes. Sin embargo, existen otros países donde este tipo de joyería es más permisiva en cuanto a sus marcas de identificación como son: Tailandia, India, China y países de Asia central, Turquía, etc...".

Cabe recordar que la versión de Zapatero presentada ante el juez Calama es que las joyas le fueron entregadas de parte de la Monarquía de Arabia Saudí, es decir, un país árabe. Por el contrario, la joyería apunta a otro tipo de procedencias que no sean los países árabes.