64 personas han denunciado la desaparición de familiares en el accidente de tren de Urda

La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente ferroviario en Urda, Toledo.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, estas denuncias se han tramitado en las distintas oficinas que el Instituto Armado ha habilitado para los familiares de las víctimas.

Por el momento, se han confirmado 69 víctimas mortales aunque más de 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos y equipos técnicos de Adif trabajan sin descanso en la búsqueda de más personas. A estas horas, los trabajos se centran en el levantamiento de los vagones siniestrados mediante grúas de gran tonelaje.

Atención a las familias

El punto de atención psicosocial activado por el Summa 112 en la estación de Atocha ha prestado asistencia a casi 200 familiares y pasajeros de los dos trenes afectados por la colisión.

En concreto, desde el momento del accidente y hasta las 8:30 horas de este jueves, por este punto han pasado 155 familiares de viajeros y 41 pasajeros de los trenes de Renfe e Iryo afectados por la colisión, de los cuales uno fue trasladado al Hospital de la Princesa, según el balance del Summa 112.

Este punto, con un operativo de 15 profesionales, entre ellos 5 psicólogos clínicos de emergencias, permanece activo desde este miércoles en la estación de Atocha para prestar atención psicosocial a quienes lo precisen. Además, en el mismo lugar del accidente desde Summa 112 se activó también un punto de asistencia sanitaria en el que fueron atendidos 86 pasajeros.

La desesperación de quienes buscaban a sus familiares sin saber si estaban heridos, habían sido trasladados a un hospital o se encontraban entre los fallecidos es una de las imágenes más duras, como cuenta Manuel Galán, alcalde de Urda. En declaraciones a Europa Press, el regidor ha relatado los momentos de angustia que se vivieron con la llegada de familiares de los pasajeros, muchos de los cuales acudieron al municipio sin tener información sobre el estado de sus seres queridos.

"No sabían en qué situación está su familiar", ha explicado Galán al recordar la desesperación de quienes llegaban preguntando por personas de las que no tenían noticias y desconocían si figuraban entre los heridos, los evacuados o, desgraciadamente, los fallecidos.

Una situación que obligó a organizar distintos espacios de atención para los afectados y sus allegados, con el objetivo de ofrecerles asistencia y acompañamiento en unas circunstancias de enorme incertidumbre.

En un primer momento, Galán participó junto al personal municipal en los preparativos de estos dispositivos, aunque posteriormente fue requerido para incorporarse al centro de mando, donde acompañó al presidente de Castilla-La Mancha y a varios consejeros del Gobierno regional durante la coordinación de la emergencia.

Los heridos

Numerosos heridos han sido trasladados a distintos hospitales, tanto de Castilla-La Mancha como de Madrid. Don Felipe y doña Letizia se desplazarán este jueves hasta las dependencias del Hospital Universitario de Toledo para interesarse personalmente por el estado de los heridos en el accidente ferroviario de Urda, según ha comunicado la Casa Real. Mediante este desplazamiento, la Corona traslada su respaldo institucional y su solidaridad a las familias y a las víctimas en unas horas marcadas por la consternación tras el siniestro en las vías, con la intención de acompañar a familiares y víctimas.

Recordemos que la colisión se produjo a las 8:54 horas de este martes 28 de octubre cuando el AVE chocó por detrás con el Iryo provocando el descarrilamiento de varios vagones hacia un terraplén. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto el foco en los operarios del centro de control de Adif.

Las investigaciones se centran en esclarecer cómo se produjo el fallo en la cadena de seguridad. Según las primeras informaciones del Ministerio de Transportes, una caída del sistema de señalización LZB llevó al centro de control a autorizar la marcha del tren de Renfe cuando la vía aún no estaba despejada.