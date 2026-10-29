Alertan de SMS falsos sobre identificación de víctimas mortales del accidente a familias para robar información

El Centro de Integración de Datos (CID) ha informado de que familiares de las posibles víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda están recibiendo mensajes vía SMS falsos en los que supuestamente la Guardia Civil informaría de la identificación de los cuerpos de sus familiares.

Los trabajos en el lugar del accidente ferroviario en Urda continúan sin dar por cerrada la búsqueda de posibles víctimas mortales. Los equipos de emergencia avanzan con cautela entre los restos de los convoyes, donde todavía no se ha podido confirmar que no haya más personas fallecidas atrapadas. Además, las labores de identificación de los cadáveres se siguen realizando más de 24 horas después del accidente, por lo que algunos familiares todavía no tienen la certeza del paradero de pasajeros de alguno de los dos trenes.

En este contexto, el mando operativo de la gestión del accidente ha enviado una alerta después de conocer que algunos de los familiares están recibiendo mensajes que avisan de una posible identificación de las víctimas con objetivos maliciosos. Por ello, y ante la falsedad de dichos mensajes —que dicen ser de parte de la Guardia Civil—, se explica que el procedimiento de comunicación de las identificaciones de los fallecidos a sus familias se realiza de manera presencial y personal por la Guardia Civil y nunca por llamada telefónica.

"Se ruega, por tanto, a los posibles afectados que no otorguen veracidad a la recepción de mensajes o llamadas de teléfono", aclara el CID, que precisa que las labores de autopsia e identificación de las personas fallecidas continúan ininterrumpidamente desde ayer "con el mayor rigor y celeridad posibles".

Minuto de silencio de la Justicia

La Justicia ha realizado un minuto de silencio por las víctimas del accidente después de alertar de esta situación en las sedes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como la sede de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. En esta última, ha estado presente el presidente de la Sala Tercera, Andrés Martínez Arrieta.