Así trabajan los psicólogos de emergencias en Urda: "Aprendemos en la academia, pero la realidad es diferente"

Teresa Marín, psicóloga experta en emergencias que ha estado presente en tragedias españolas como la de Angrois, ha explicado desde la zona del accidente ferroviario de Urda en conversación con Libertad Digital la importancia de cuidar la salud mental de los intervinientes. "La intervención la hemos aprendido en la academia, pero en la realidad es diferente", ha señalado.

Marín ha defendido la necesidad de proteger tanto al profesional como a la persona a la que atiende. Según ha explicado, el peso del uniforme puede generar disociaciones momentáneas: "Estoy aquí realizando mi trabajo, pero una vez pase…".

La psicóloga ha subrayado la importancia de la psicología de emergencias y de contar con profesionales que ayuden a los intervinientes a gestionar sus emociones. "Es el único motivo por el que estamos aquí", ha afirmado.

"Hay personas que ni siquiera tienen experiencia y sienten como personas, por mucha preparación que tengan. Cuando se van a casa, algunas sensaciones e imágenes se quedan", ha advertido. Por ello, ha insistido en que "tenemos que cuidar mucho a estos intervinientes".

Cabe recordar que, mientras avanzan las tareas de emergencia, se mantiene habilitado el teléfono 900 122 112 para atender a familiares de víctimas, heridos y personas que aún no han conseguido contactar con sus allegados. A través de este servicio se facilita la información que van recopilando los distintos equipos de emergencia.

Toledo cuenta, además, con dos espacios habilitados para acoger a familiares de personas heridas o fallecidas, ante las dificultades para encontrar alojamiento en la ciudad: el albergue del Castillo de San Servando y la Casa Pastoral del Arzobispado.