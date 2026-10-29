Carlos Cuesta arremete contra la filtración de audios del accidente de Urda y denuncia un "fallo sistémico"

Durante su análisis en La Noche de Cuesta, el periodista Carlos Cuesta ha abordado las causas y responsabilidades políticas del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de 69 personas. Cuesta ha criticado con dureza la reacción del Ministerio de Transportes y la filtración de los audios de la central de control, una maniobra que califica de "absolutamente impresentable" y orientada a culpar a un operario en pleno secreto sumarial.

Para el presentador, las acusaciones del ministro Óscar Puente sobre un supuesto fallo humano buscan ocultar una negligencia estructural: "Si resulta que después de habernos gastado 3.240 millones de euros en el sistema de seguridad (…) todo acaba dependiendo de una persona, es evidente que quien ha fallado ha sido el gobierno".

Un sistema "a ciegas" y protocolos obsoletos

Analizando los audios de las llamadas entre los convoyes y el centro de mando de Atocha, Cuesta subrayó que la operativa dista de responder a un modelo de alta velocidad avanzado. El periodista denunció que la central no detecta de forma automática la posición exacta de los trenes, sino que depende de los avisos de los propios conductores: "El centro de control de Atocha no se entera de nada. No saben dónde está el tren. Se lo tiene que ir explicando el maquinista (…) Si el maquinista no llama o tiene un golpe en la cabeza, ¿qué ocurre? ¿No se enteran?".

Cuesta contrapuso la tecnología del ferrocarril español con los sistemas de movilidad cotidiana, ironizando sobre los protocolos de emergencia aplicados en las vías: "En el siglo XXI nos está diciendo el Gbierno que esto es normal y resulte que el mecanismo sea marcha a la vista. Vamos, que miro por el cristal y según voy viendo freno o acelero... ni siquiera los vehículos particulares funcionan así".

El retraso del ERTMS y los fondos europeos

El foco principal de la crítica se dirigió a los retrasos administrativos en la sustitución del desfasado sistema de señalización LZB por el ERTMS, licitado en 2020 y financiado con partidas comunitarias. A pesar de que los plazos contractuales han vencido y el Ejecutivo notificó su ejecución a Bruselas para percibir los fondos, el mecanismo sigue sin funcionar en la línea. "Si ese sistema ERTMS hubiese entrado a tiempo, ninguna de las personas de Adamuz, ni ahora de Urda, habrían fallecido. Pagarlo lo hemos pagado, los fondos europeos han existido, pero el sistema no está. Lo que tenemos son víctimas".

Cuesta concluyó su intervención señalando que las pruebas difundidas de forma interesada revelan un colapso generalizado de la red: "Falló en bloque: falló el LZB, falló el centro de control de Atocha, falló la coordinación con los trenes y falló la asignación de recursos. Pero sale Óscar Puente y dice que ha sido cuestión de un fallo humano".