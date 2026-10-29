Confirman la muerte de Antonio Acedo, el maquinista cuyas últimas palabras filtró el Gobierno

El sector ferroviario y los vecinos de Móstoles continúan consternados tras conocerse la identidad y la intrahistoria de una de las víctimas mortales del grave accidente de trenes ocurrido este miércoles en el término municipal de Urda (Toledo).

Antonio Acedo, el maquinista del AVE fallecido, era un hombre bueno. Tuve la suerte de conocerlo. Fue tan generoso que hasta quiso acompañarnos militando en Izquierda Española. Un tipo prudente, amable y ejemplar. Preparó buena parte de nuestro programa sobre transporte,… — Guillermo del Valle (@GuilledValle) October 28, 2026

Se trata de Antonio Acedo Meneses, el maquinista titular del tren AVE de Renfe que alcanzó por detrás a un convoy de la compañía Iryo.

En un ejercicio de mezquindad inaudita, medios afines al Ejecutivo -'El País', 'El Diario' y 'La Ser' filtraron este miércoles con una rapidez pasmosa las grabaciones entre el centro de control de Atocha y los trenes siniestrados. ¿El objetivo? Activar de inmediato el cortafuegos político, señalar al eslabón más débil —el operario de Adif— y desviar la atención de la alarmante realidad: el colapso absoluto de las infraestructuras ferroviarias en España y el fallo sistémico del mecanismo de seguridad LZB.

En uno de los audios filtrados se escucha la conversación entre el maquinista del AVE siniestrado y el Control de Mando de Atocha. Es la última vez que se escuchó la voz de un Antonio Acedo que recibió desde Adif la orden de continuar la marcha con normalidad tras un fallo en el sistema eléctrico del tren. Nadie le avisó de que el Iryo no había emprendido su marcha y seguía parado. Cuando se vio encima el tren, tiró de manera desesperada del freno de emergencia para reducir la velocidad y evitar el trágico impacto.

Una de esa voces filtradas era la de mi amigo, Antonio Acedo @antacedos, el maquinista faIIecido. Le estaba enviando esta reflexión indignada para expresarle mi apoyo y hablar, como tanto lo habíamos por el accidente de Adamuz, cuando un amigo común me comunicó su faIIecimiento.… https://t.co/ew5IGSKkYu — Paula Fraga (@Paulafraga__) October 29, 2026

En la mañana de este jueves han confirmado su trágico fallecimiento desde Izquierda Española, donde han destacado que era militante y luchaba por conseguir mejoras en el sistema ferroviario.

Ha fallecido nuestro compañero Antonio Acedo, maquinista del AVE del accidente de Toledo. Antonio era persona excepcional, un hombre bueno, prudente y comprometido. Antonio era de esas personas que mejoran aquellos lugares por los que transitan. De esas cuya generosidad deja… — Izquierda Española (@izquierdaesp) October 28, 2026

Según los primeros datos trascendidos sobre el impacto, cuando Acedo vio la muerte de frente, su impulso inmediato fue proteger a los viajeros, tirando desesperadamente del freno de emergencia para reducir al máximo la velocidad antes del brutal choque. En la cabina también viajaba el maquinista en prácticas David Cabañas, quien lamentablemente también falleció.

Tres generaciones ligadas a la vía y una mirada artística

Nacido en Móstoles en 1990, Acedo llevaba el ferrocarril en los genes. Era hijo de un maquinista de tren y nieto de un operario eléctrico de Renfe. Crecido en un entorno donde los paisajes ferroviarios eran la rutina familiar, obtuvo su título de conducción en 2012 tras formarse en Barcelona, ciudad donde además estudió Arte, Historia y Geografía a través de la Universidad Oberta de Cataluña.

El tren no solo representaba su medio de vida, sino también su lienzo creativo. Antonio era un fotógrafo de profunda sensibilidad artística. A través de colecciones como La vida del maquinista y Paisajes desde el tren, lograba capturar con su cámara la belleza efímera de los horizontes españoles a 300 kilómetros por hora.

En su propia página web dejó grabada una frase que hoy resuena con especial eco entre sus seres queridos: "La belleza es pasajera, pasajera en un tren".

Compromiso y denuncia sectorial

Más allá de los mandos del AVE, Antonio destacaba por su implicación social. Militaba en el partido Izquierda Española, formación para la cual redactó de primera mano el programa sectorial de transportes. Desde sus conocimientos técnicos, Acedo había sido muy crítico en sus diagnósticos sobre las carencias del sistema ferroviario actual. En repetidas ocasiones alertó públicamente sobre la sobrecarga de usuarios, la alarmante falta de financiación en el mantenimiento técnico de las redes y el deterioro de las infraestructuras.

Desde Izquierda Española han manifestado su profundo dolor describiéndolo como un hombre "excepcional, bueno, prudente y comprometido". Asimismo, portavoces del entorno del maquinista han exigido que se respete la memoria de los trabajadores y se depuren responsabilidades técnicas profundas, rechazando con firmeza cualquier intento político o institucional de utilizar a los operarios fallecidos como escudo frente a los fallos del sistema de Alta Velocidad.