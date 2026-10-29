Denuncian el accidente ferroviario de Urda por un delito de homicidio por la "chapuza" del sistema de mantenimiento

Manos Limpias ha presentado una denuncia por el accidente ferroviario que ha tenido lugar este miércoles en Urda (Toledo) por posibles delitos de estragos e infracción de normas de seguridad, homicidio y/o lesiones por imprudencia grave y responsabilidad penal de la persona jurídica.

El TSJCM ha anunciado esta mañana que será el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz el que asumirá la investigación sobre el accidente de tren. No obstante, la Sala ha acordado refuerzos para dar apoyo a este juzgado. En concreto se han creado cinco equipos compuestos por magistrado, letrado de la Administración y forense para agilizar las diligencias.

Manos Limpias explica que a raíz del accidente se han producido diferentes valoraciones de expertos en asuntos ferroviarios. En concreto, desde Manos Limpias señalan las declaraciones realizadas por el ingeniero industrial Juan Franco en televisión. "Apuntan de manera indiciaria a que la causa directa o determinante del accidente responde a deficiencias estructurales y sistemáticas en las labores de Mantenimiento Preventivo y Corrector, calificadas técnicamente como un 'sistema de mantenimiento defectuoso o chapuza'", explica el sindicato.

"Según las valoraciones técnicas preliminares, las labores de verificación y mantenimiento periódico sobre los elementos de rodadura, frenado, catenaria o señalización de las unidades ferroviarias implicadas se habrían estado ejecutando presuntamente sin cumplir con las especificaciones del fabricante ni con la normativa técnica sectorial de seguridad ferroviaria, escatimando en la sustitución de piezas sometidas a desgaste o demorando revisiones críticas", añaden.

De igual manera, desde el sindicato critican que la "omisión o defectuosa ejecución de los protocolos de mantenimiento obligatorios" crea un "riesgo jurídicamente desaprobado de enorme magnitud" que afecta a la integridad física de usuarios y trabajadores que utilizan el transporte ferroviario español.

Finalmente, Manos Limpias solicita que se practiquen diligencias para esclarecer los hechos. En primer lugar ha pedido que el juzgado pida a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que envíe "copia íntegra del informe preliminar o definitivo tramitado sobre las causas del siniestro".

También han pedido que se requiera a las empresas gestoras y operadoras Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) e Intermodalidad de Levante S.A (Iryo) y Renfe que aporten "el libro de mantenimiento, fichas de revisión técnica y partes de incidencias del tren involucrado correspondientes a los últimos 5 años".

De igual manera han pedido que se tome declaración en calidad de perito al ingeniero Juan Franco que ha aparecido esta mañana en televisión "a fin de que ratifique y elucide sus manifestaciones técnicas sobre los fallos detectados en el sistema de mantenimiento".

Condolencias del sector judicial

"En estos momentos de inmenso dolor, los más de 40 Fiscales Jefes Provinciales presentes en la reunión, presidida por la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, envían sus más sinceras condolencias y su solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas fallecidas, así como todo el apoyo a las personas heridas, a quienes han deseado una pronta y completa recuperación", señala un comunicado de la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también se ha pronunciado tras el accidente. "El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha expresado hoy sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales del accidente de tren ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas", señala un comunicado.