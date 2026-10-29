El alcalde de Urda relata la angustia de las familias tras el accidente al no saber de sus seres queridos

La desesperación de quienes llegaron a Urda sin saber si sus familiares estaban heridos, habían sido trasladados a un hospital o se encontraban entre las víctimas mortales fue una de las escenas más duras que dejó el accidente de tren ocurrido este miércoles en el municipio toledano. El alcalde, Manuel Galán, ha recordado este jueves las horas de angustia que vivió la localidad, marcada por la incertidumbre de los pasajeros afectados y de sus allegados.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha explicado que numerosos familiares acudieron a Urda buscando información sobre sus seres queridos. Muchos llegaron sin saber qué había ocurrido con ellos ni dónde podían encontrarlos. "No sabían en qué situación está su familiar", ha resumido Galán, al describir las preguntas y la desesperación de quienes no tenían noticias.

Las familias desconocían si sus allegados habían resultado heridos, si habían sido evacuados o trasladados a un centro sanitario o si, en el peor de los casos, estaban entre los fallecidos. Esa falta de información convirtió las primeras horas en un periodo especialmente difícil para quienes esperaban respuestas.

Espacios de atención para afectados y familiares

Ante la llegada de pasajeros y allegados, el Ayuntamiento se movilizó desde los primeros momentos para preparar las instalaciones municipales y organizar espacios diferenciados. El objetivo era atender a las personas afectadas y ofrecer apoyo a sus familiares mientras esperaban noticias.

Entre los lugares habilitados estuvo el pabellón polideportivo de la localidad, donde se recibió a familiares y se facilitó asistencia psicológica. La organización de estos espacios resultó necesaria para acompañar a las personas que atravesaban una situación de gran tensión y que, en muchos casos, no sabían aún cuál era el estado de sus seres queridos.

Galán participó inicialmente, junto con el personal municipal, en los preparativos de estos dispositivos. Más tarde fue requerido para incorporarse al centro de mando, donde acompañó al presidente de Castilla-La Mancha y a varios consejeros del Gobierno regional durante la coordinación de la emergencia.

La atención a los familiares fue, según ha señalado el alcalde, uno de los momentos más complicados de la jornada. A la necesidad de organizar la respuesta municipal se sumaba la urgencia de ofrecer un lugar de acogida y acompañamiento a quienes llegaban con preguntas, pero todavía sin información suficiente.

La solidaridad de los vecinos

Además de destacar el trabajo de los servicios de emergencia y la preparación de las instalaciones municipales, el alcalde ha puesto en valor la respuesta de los vecinos de Urda. Según ha relatado, los habitantes del municipio se volcaron en la atención a los pasajeros y a sus familiares durante las horas posteriores al accidente.

La colaboración vecinal fue especialmente relevante mientras muchas personas atravesaban momentos de sufrimiento y desconcierto. En una localidad que tuvo que responder a una emergencia de gran impacto, los vecinos ofrecieron su apoyo y acompañamiento a quienes habían llegado buscando ayuda o información.

Galán ha reflexionado también sobre la importancia de que la empatía y la solidaridad que afloran en una tragedia no queden limitadas a circunstancias excepcionales. A su juicio, esos valores deberían formar parte de la convivencia cotidiana, también cuando no se produce una emergencia.

La respuesta del municipio se desarrolló en paralelo a las labores de coordinación. Mientras se organizaban los espacios de atención, las familias seguían pendientes de conocer el estado de los pasajeros y de recibir información sobre sus allegados. La incertidumbre, ha recordado el alcalde, fue uno de los aspectos más dolorosos de aquellas horas.

A la espera de nuevos datos

A primera hora de este jueves, Galán todavía no disponía de nuevos datos sobre las víctimas. El alcalde esperaba recibir información actualizada durante la reunión del centro de mando, desde donde se coordinaba la respuesta a la emergencia.

Tampoco pudo confirmar si entre las personas afectadas había vecinos de localidades próximas. La posibilidad de que hubiera residentes de municipios cercanos entre los afectados seguía, por tanto, pendiente de confirmación en el momento de sus declaraciones.

El testimonio del regidor pone el foco en una dimensión del accidente que se vive lejos del lugar del siniestro: la espera de las familias que no saben dónde están sus seres queridos ni cuál es su estado. En Urda, el Ayuntamiento habilitó espacios para atender esa necesidad y los vecinos se sumaron a la respuesta con su apoyo.

Mientras continuaba la coordinación de la emergencia y se esperaban nuevas informaciones, la localidad trataba de acompañar a pasajeros y familiares en un momento de enorme incertidumbre. Para Galán, la solidaridad mostrada por los habitantes del municipio fue una de las respuestas más visibles ante la tragedia.