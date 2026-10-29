El exdirigente chavista vinculado a Leire Díez se niega a declarar por recibir la nacionalidad con la Ley de Nietos

El exdirigente chavista Nervis Villalobos ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz pidiendo anular su comparecencia programada este viernes y, en caso de que el magistrado la manteniese, anunciando que se acogería a su derecho a no declarar. Pedraz ha negado la suspensión de la comparecencia.

El exviceministro de Energía venezolano se encuentra imputado por una supuesta falsedad documental en el caso de las cloacas del PSOE, y está vinculado a Leire Díez debido a su papel decisivo para encontrar a la denunciante del fiscal Grinda, Miriam Serrano. A cambio de esto, el exdirigente chavista habría pedido la nacionalidad española, que finalmente le fue concedida acogiéndose a la Ley de Nietos.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado asegura que "no ha lugar a la suspensión de la declaración" señalada para este viernes después de la petición de Nervis Villalobos. Este defendía que había entregado toda la documentación necesaria para adquirir la nacionalidad de forma presencial y que, por el momento, no había sido capaz de recabarla para unirla a la causa y así zafarse de la imputación de falsedad documental.

"De esta forma, deberá oficiarse a esta administración para que aporte al procedimiento judicial la documentación requerida, que no está en poder de nuestro representado", asegura el escrito del exviceministro venezolano antes de recalcar que sería él quien pediría la comparecencia voluntaria cuando pudiese recabar la información pertinente. Subsidiariamente, es decir, en el caso, como ha pasado, de que el juez no suspendiese su comparecencia, anunciaba que se acogería a su derecho a no declarar.

"Para el caso de que no se acuerde la suspensión interesada, esta defensa hace constar que nuestro patrocinado se acogerá en dicha comparecencia a su derecho a no declarar, pero anunciando ya su voluntad de hacerlo una vez haya podido conocer íntegramente los elementos en los que se fundamenta la investigación y preparar su declaración con las debidas garantías, todo ello de acuerdo con lo prevenido en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como en ejercicio del derecho de defensa que le asiste ex arts. 118 y siguientes del mismo cuerpo legal", recoge el escrito.

Sofía Puente se interesó por su caso

La hermana del ministro de Transportes y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, se interesó por la petición de nacionalidad del exalto cargo del Gobierno de Hugo Chávez.

Un oficio de la UCO que obra en la causa señala que, además del interés que habría mostrado Santos Cerdán por medio de Félix Bolaños, no fue la primera pregunta que se hizo sobre su expediente de nacionalidad. Sofía Puente ya se habría interesado por el caso en julio del año 2020. La policía judicial ha detectado este último interés en un intercambio de correos de varios cargos del departamento que dirigía Sofía Puente. En uno de ellos se podía leer "pregunta la directora". Estos correos habrían sido intervenidos durante el registro —requerimiento de información para el que se personaron los agentes— que la UCO realizó en el Ministerio de Félix Bolaños.