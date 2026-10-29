El Gobierno de Andalucía ve "mezquino" responsabilizar al personal del AVE por el siniestro de Urda

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha censurado con dureza cualquier intento de desviar responsabilidades hacia la plantilla ferroviaria tras la catástrofe ocurrida en Urda, en la provincia de Toledo. Durante una entrevista concedida a Canal Sur y recogida por Europa Press, el dirigente autonómico calificó de "mezquino" culpar a un trabajador del brutal choque entre un convoy de alta velocidad y una unidad de la compañía Iryo, un siniestro que ha dejado por el momento 68 víctimas mortales.

Sanz incidió en las deficiencias técnicas de la infraestructura y denunció abiertamente que el corredor entre Madrid y la capital hispalense continúa operando con un "sistema de seguridad antiguo", remarcando que es el "único" trazado de la red que mantiene esta tecnología desfasada. A su juicio, resulta inadmisible que no se hayan acometido las renovaciones pertinentes con celeridad: "Estamos profundamente preocupados y nos rebelamos. Hay muchas preguntas que necesitan respuestas".

Para el representante del Gobierno andaluz, la magnitud de la tragedia obliga a ofrecer explicaciones concluyentes a la ciudadanía en lugar de eludir el problema. En este sentido, advirtió de que, tras dos desastres de enorme gravedad registrados en solo nueve meses —el acaecido en Adamuz y el presente en territorio manchego—, "no se puede uno cruzar de brazos y mirar para otro lado". La reiteración de incidencias en este mismo trayecto evidencia, según el consejero, problemas de fondo que no admiten más demoras ni justificaciones vacías.

El mandatario autonómico lamentó asimismo el demoledor impacto emocional que el choque vuelve a causar en la comunidad, catalogándolo como un "golpe durísimo otra vez" e incluso como un revés "increíble". Sanz insistió en que el balance acumulado supera ya el centenar de fallecidos en la misma conexión de alta velocidad en menos de un año, por lo que concluyó que "algo pasa" para que persistan fallos de tal calibre sin una respuesta técnica contundente.