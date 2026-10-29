El primer informe con las cajas negras de Urda apunta a la señalización y que el choque fue a 200 km/h

Los primeros compases de la investigación técnica sobre el gravísimo siniestro ferroviario de Urda comienzan a arrojar luz sobre las circunstancias técnicas y operativas del impacto. La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (Aitat) ha emitido un informe preliminar tras las primeras 24 horas del suceso, en el que estima que la colisión se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 km/h en un tramo donde fallaron los mecanismos habituales de contención.

Los detalles del accidente

De acuerdo con el documento elaborado por los técnicos, el impacto provocó que la cabeza del tren AVE quedara completamente empotrada en el coche de cola del convoy de Iryo. A consecuencia de la tremenda inercia, ambos vehículos acabaron volcados al pie del terraplén de la vía. Además, el resto del tren de Renfe descarriló en su totalidad, quedando seis coches sobre la plataforma y precipitándose otro por el desnivel, mientras que un fragmento de carril deformado llegó a atravesar uno de los vagones. Por parte del operador privado Iryo, prácticamente toda la composición descarriló y varios de sus coches cayeron igualmente por el talud.

El origen de la tragedia se sitúa en una avería inicial registrada a las 08:31 horas en el sistema de seguridad y control LZB. Ante esta incidencia, los convoyes tuvieron que pasar a circular bajo el régimen de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), lo que forzó una situación de funcionamiento degradado. En este escenario crítico, el Centro de Regulación y Control de Adif y los maquinistas debieron coordinarse de forma manual mediante comunicaciones verbales, un procedimiento en el que se produjo una cadena de instrucciones y acciones que desembocó en el impacto sin que funcionasen las barreras mitigadoras previstas por la normativa ferroviaria.

Durante la jornada de este jueves, técnicos del organismo investigador, en estrecha colaboración con la policía judicial de la Guardia Civil y representantes de las compañías afectadas, han procedido a la extracción de los registros embarcados de ambos trenes. Estos dispositivos, determinantes para esclarecer los parámetros de velocidad, frenado y órdenes recibidas en cabina, han quedado formalmente custodiados por el Instituto Armado para preservar intacta la cadena de custodia de la prueba pericial.

La labor sobre el terreno no ha estado exenta de dificultades operativas debido a la severa deformación de las estructuras metálicas tras la colisión. Además del examen directo de la infraestructura y el material rodante en las inmediaciones de Urda, un segundo equipo especializado de la Aitat se personó en el centro de control de Adif para inspeccionar el puesto de mando, intervenir el libro de telefonemas y recopilar tanto las grabaciones sonoras de los momentos previos como las señales videográficas, a la espera de poder tomar declaración formal a los operadores implicados.