El primer testigo del choque de Urda: "Era un amasijo de hierros" y "me derrumbé"

El accidente se produjo minutos antes de las 09:00 horas. Antonio García, farmacéutico de Urda, fue la primera persona en llegar al escenario del siniestro tras enterarse por su familia: "Fue una casualidad. Estaba terminando de desayunar a las 9:10", explicó en su intervención el programa de En Casa de Herrero.

"Cuando yo llego allí, creo es muy muy muy pequeño el accidente porque no había nadie, no había ambulancia, no había coche, no había policía, no había nada". Al llegar acercarse, se encontró con una estampa sobrecogedora: vagones destrozados, la catenaria desactivada y la total ausencia inicial de ambulancias o fuerzas de seguridad.

En medio de ese escenario, el farmacéutico improvisó las primeras labores de apoyo humanitario y consuelo: "Cuando llego a la cabina, la hipotética cabina del Ave, allí no existía la cabina, allí era un amasijo de hierros lleno de cadáveres amontonados, unos con otros, y entre medias víctimas moribundas que te pedían en un silencio sepulcral, ayuda o te movían la mano de alguna forma", relataba Antonio García con voz entrecortada.

Uno de los momentos más emotivos del testimonio de Antonio García fue el recuerdo de un pasajero atrapado en estado crítico que creyó ver morir en el lugar: "Estaba la cara destrozada, el cuerpo sin poderse mover, lleno de hierro alrededor y se estaba despidiendo de su familia diciendo: 'Maite, te quiero mucho, cuida de los niños'. Y para los que somos todavía creyentes dijo unas palabras muy bonitas: 'Dios es bueno'". Sin embargo, en el transcurso de las horas, el propio farmacéutico confirmó con gran emoción que dicha persona había sobrevivido y que incluso pudo comunicarse con ella por teléfono: "Incluso me ha puesto después a la víctima, a Mario. Nos hemos dado un abrazo por teléfono enorme. Por eso decía yo que yo creo que los milagros existen".

Entre el horror y el silencio desolador del siniestro, Antonio relató que durante su labor de auxilio al girarse y se encontró con otra víctima detrás de él, que con una voz sumamente suave, el hombre pedía "ambulancia, ambulancia", mientras mostraba con total serenidad que su brazo izquierdo había desaparecido por completo, solicitando ayuda con una calma inquebrantable, "como el que pide agua".

"Me derrumbé, yo creo que llegué a llorar", ante la falta de medios en los primeros minutos, García regresó rápidamente a su farmacia para acopiar material sanitario y trasladarse de nuevo junto a toda su familia (su esposa, sus dos hijos y su yerno) para repartir calmantes, gasas, vendas y agua entre los afectados y los equipos de auxilio.

Organización y respuesta del operativo sanitario

En el lugar de los hechos también intervino Sergio Esteban, enfermero que formó parte de los primeros equipos sanitarios de la unidad polivalente desplazada desde Toledo en helicóptero. Esteban explicó cómo se estructuró la primera atención médica y el triaje en el área del desastre: "Lo que hicimos fue dividirnos en dos equipos: un equipo se quedó con los vagones del Irio y otro equipo, el cual formaba yo y otro compañero, nos fuimos al vagón del Ave. Nos introdujimos dentro del vagón porque nos indicaron que la vía ya era segura, que la catenaria estaba desactivada. (...) Una vez dentro nos dedicamos a triar a los pacientes que todavía se encontraban dentro de los vagones".

A pesar de las dificultades geográficas del terreno en el tramo del Ave —donde el acceso por camino estrecho dificultó el paso inicial de ambulancias—, el profesional destacó que las variables meteorológicas de luz y temperatura permitieron realizar una gestión eficaz del rescate: "He de decir que la gestión se hizo de libro. (…) Digamos que el clima y todas las variables eran bastante idóneas para poder gestionar el incidente". "En Castilla-La Mancha tenemos la suerte de disponer de cuatro helicópteros sanitarios, (…) lo cual nos facilitó mucho que los demás medios pudieran llegar a un lugar ya concreto", explicó que el primer helicóptero dio las coordenadas precisas para desplazarse al lugar.

"Los tiempos de reacción fueron bastante rápidos y la gestión posterior viendo los tiempos estamos tremendamente contentos de cómo llegaron las víctimas a los hospitales y de cómo se gestionaron la cantidad de recursos que llegaron al lugar", comentó sobre el trabajo de los equipos de emergencia.

Respecto a la compleja tarea de identificación de las víctimas mortales y la recuperación de restos, el enfermero señaló que será una labor minuciosa que requerirá tiempo a cargo de la Guardia Civil Judicial: "Hay vagones que están tremendamente afectados y es la Guardia Civil Judicial y los dispositivos que se dedican a este tipo de situaciones los que tienen que determinar los tiempos. Yo creo que todavía nos queda un tiempo para poder identificar a todas las personas que iban en el tren".

Atención en el Hospital de Toledo y visita de la Casa Real

La última hora del despliegue se centró en el Hospital de Toledo, hasta donde se desplazó la periodista Noelia Bautista. En el centro sanitario se encuentran ingresadas 23 personas, de las cuales 15 permanecen en estado crítico.

Al centro hospitalario han acudido Sus Majestades los Reyes para mantener un encuentro con las víctimas y sus allegados. Las autoridades del hospital han habilitado una zona de atención especial orientada a la contención psicológica y apoyo de las familias que buscan a sus seres allegados.

Por parte de los cuerpos de seguridad, las labores de rastreo y peritaje se mantienen de forma ininterrumpida en el punto de mando único establecido en las proximidades del lugar del accidente. Según informaron fuentes de la Guardia Civil en la zona, las fuerzas de seguridad no se retirarán del área hasta que concluya la búsqueda e identificación de todos los restos de las víctimas fallecidas.