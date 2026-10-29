El Rey consuela a las víctimas mientras Sánchez se esconde y Puente se aferra al cargo

Durante la apertura del programa La Noche de Cuesta, la periodista Sandra León ha desgranado los últimos datos y las incógnitas que rodean al grave accidente ferroviario acontecido en Urda (Toledo). Tras corregirse el expediente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el balance provisional se fija en 69 fallecidos y medio centenar de hospitalizados, 15 de los cuales permanecen en estado crítico y han recibido la visita de los Reyes de España en el Hospital Universitario de Toledo.

Entre los aspectos clave analizados en la emisión, destacan las irregularidades en los sistemas de seguridad de la red de alta velocidad, las críticas a la gestión de La Moncloa y las presiones políticas sobre el Ministerio de Transportes.

Las revelaciones sobre el sistema de señalización

Según ha expuesto Sandra León, el sistema LZB, al que califica de "obsoleto" y que sufrió un fallo previo al siniestro, debía haber sido reemplazado por el moderno sistema ERTMS. Las pesquisas revelan serias inconsistencias en los plazos administrativos.

El contrato para la implantación del ERTMS se licitó en 2020 y se adjudicó en 2021 a la empresa Thales con un plazo de ejecución de 52 meses. Pese a que el Gobierno notificó a la Comisión Europea en mayo que el sistema ya estaba instalado para recibir fondos comunitarios, en la práctica únicamente se encuentra en fase de pruebas en tramos aislados.

Asimismo, la adjudicación a Thales se produjo tras presentar una oferta con una rebaja del 28,45%, una baja temeraria que Adif aceptó tras requerir justificantes a la contratista.

La periodista recordó las declaraciones del portavoz del sindicato de maquinistas SEMAF, Diego Martín, criticando el trabajo diario en "sistemas degradados", así como las advertencias realizadas semanas atrás en el Senado por el CEO de Irio, Fabrizio Favara, sobre las constantes interrupciones que genera el sistema LZB.

Exigencias políticas y gestión de la crisis

En el plano político, León ha contrastado la presencia institucional de las distintas autoridades. Mientras Don Felipe VI exigió una investigación minuciosa a la salida del centro sanitario, se criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya limitado su agenda a declaraciones institucionales sin preguntas desde el CECOPI y el puesto de mando de Atocha, sin desplazarse a ver a las víctimas o familiares.

Asimismo, la intervención abordó la presión sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente que niega dimitir. La oposición ha exigido la dimisión del ministro y la comparecencia de Pedro Sánchez en la Diputación Permanente. Por su parte, Vox ha presentado una querella contra Puente por homicidio imprudente, si bien fuentes de La Moncloa reiteran el respaldo absoluto del presidente a su ministro.

León se hizo eco de la información publicada por The Objective, en la que se señala que el responsable del centro de control de Adif, Ángel García de la Bandera, fue designado en un polémico concurso pese a los recelos internos sobre su falta de experiencia técnica en el área.

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo, tras visitar la zona del accidente en Urda y reclamar "experiencia y rigor" en la gestión pública, ha convocado una reunión con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios junto a Alma Ezcurra y Juan Bravo.

Para concluir, la periodista informó sobre un nuevo incidente registrado en la red ferroviaria, donde un tren de la línea Murcia-Valladolid quedó detenido sin suministro eléctrico dentro de un túnel a la altura de Aranjuez debido a un enganchón en la catenaria.