Equipos de rescate buscan todavía más víctimas en Urda: "La intervención es muy complicada"

Los trabajos en el lugar del accidente ferroviario de dos trenes en Urda continúan sin dar por cerrada la búsqueda de posibles víctimas. Los equipos de emergencia avanzan con cautela entre los restos de los convoyes, donde todavía no se ha podido confirmar que no haya más personas fallecidas atrapadas.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, que fue entrevistada en los momentos posteriores al choque en esRadio, ha explicado este jueves en TVE que las labores siguen adelante "con mucho cuidado". Las unidades caninas volverán a intervenir durante este jueves, también drones térmicos que tratarán de localizar posibles cuerpos "que la vista humana no llegue a detectar".

Padilla ha advertido de que levantar los vagones exige extremar las precauciones para comprobar que no queda nadie en su interior. "No hay que precipitarse ni decir antes de tiempo que ha acabado", ha insistido. Asimismo, la portavoz ha reconocido que la intervención es "muy complicada" y que la situación resulta "muy difícil", por lo que ha pedido dejar trabajar a los profesionales que están sobre el terreno.

53 personas siguen ingresadas, 15 de ellas en la uci

Según los datos facilitados por Padilla, 53 personas permanecen hospitalizadas en la región y 15 están ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

La portavoz ha señalado que durante la noche del miércoles todavía se ha intervenido a pacientes y que los equipos sanitarios seguirán pendientes de la evolución de los casos más graves, concentrados fundamentalmente en los hospitales de Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Toledo.

Mientras avanzan las tareas de emergencia, el Gobierno regional mantiene habilitado el teléfono 900 122 112 para atender a familiares de víctimas, heridos y personas que aún no han conseguido contactar con sus allegados. A través de este servicio se facilita la información que van recopilando los distintos equipos de emergencia. Cabe recordar que la Guardia Civil pidió ayer no colapsar este teléfono y únicamente utilizarlo en caso de ser familiar.

Toledo cuenta, además, con dos espacios habilitados para acoger a familiares de personas heridas o fallecidas, ante las dificultades para encontrar alojamiento en la ciudad: el albergue del Castillo de San Servando y la Casa Pastoral del Arzobispado.

Padilla también ha destacado la respuesta de las administraciones, con recursos humanos y materiales aportados por el Gobierno central, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Entre los efectivos desplegados ha mencionado a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A esa colaboración se ha sumado la de los voluntarios que han acudido a ayudar en los puntos habilitados, así como la respuesta ciudadana a la llamada para donar sangre. La portavoz ha calificado de "espectacular" la movilización registrada en las cinco provincias, hasta el punto de que en Toledo se ha tenido que derivar a algunos donantes a centros de salud ante la gran afluencia.