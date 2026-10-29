Felipe VI: "Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a suceder"

Los Reyes han concluido su visita al Hospital Universitario de Toledo, donde han conocido de primera mano el estado y la evolución de las 20 personas que continúan hospitalizadas, quince pacientes en críticos y el resto en planta.

Don Felipe y doña Letizia llegaron al hospital pasadas las 15:30 de la tarde, para no interferir en el cambio de turno de los sanitarios, y han permanecido en su interior durante más de una hora y media.

Con gesto serio y emocionados, los Reyes han conocido el estado de los heridos, a quienes han dado consuelo en estos momentos de dolor. Asimismo, han querido reconocer el trabajo de todos los sanitarios que se han volcado en el accidente.

A la salida del recinto hospitalario, y visiblemente turbado, don Felipe, con doña Letizia vestida de riguroso negro a su lado, ha querido compartir unas palabras ante los medios de comunicación. En primer lugar, ha llamado la atención que el Rey ha dicho "heridos por el accidente de Adamuz" en vez de Urda. Una confusión para el monarca, al tener dos tragedias tan juntas en su memoria.

En primer lugar, ha señalado que "queríamos dedicar un tiempo razonable a las familias que hemos podido saludar. Ante esta angustia y tristeza que todos sentimos por la tragedia queremos expresar nuestro respeto y pesar hacia las personas que han perdido la vida y sus familias".

🔴 #ÚLTIMAHORA | Felipe VI: "Queríamos dedicar un tiempo razonable a las familias y los heridos. Ante esta angustia y tristeza queremos expresar nuestro respeto, nuestro pesar a las personas que han perdido la vida. En este momento es lo más importante, acompañar y dar cariño" pic.twitter.com/vJa8e41dk5 — Libertad Digital (@libertaddigital) October 29, 2026

"Lo más importante en este momento es acompañar y dar cariño a los heridos y a los que los acompañan. Lo segundo es dar unas inmensas gracias hacia todos aquellos que han atendido la emergencia, hacia todos los que siguen trabajando por rescatar, por identificar, a los que siguen atendiendo a los heridos y haciendo lo posible por dar aliento".

"Como sociedad hemos sufrido un durísimo golpe, pero hay que seguir avanzando aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que les faltan a sus familias y a todo el país. Sigamos adelante con el dolor por su pérdida, hagámoslo juntos, unidos, también con dignidad y rigor. Hay una investigación en marcha, que debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Habrá que adoptar medidas para que esto no vuelva a suceder", ha concluido.