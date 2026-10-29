La agonía de las familias de desaparecidos en el tren y la desesperada búsqueda: "Esto es un infierno insoportable"

Más de 24 horas después del trágico accidente ferroviario que ha sacudido al país, el dolor y la angustia se han trasladado a los centros de atención a familiares y comisarías, donde decenas de personas aguardan sin descanso noticias sobre sus seres queridos. Con un balance oficial que asciende a 69 fallecidos, el drama humanitario se centra ahora en la incertidumbre que envuelve a los 64 desaparecidos cuyas familias siguen sin tener rastro alguno.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ofrecido el último balance de la situación, destacando una ligera evolución positiva en los heridos más graves: "De los 110 ingresos que hubo ayer en los hospitales de Castilla-La Mancha, 60 ya están de alta y 50 permanecen todavía en distintos niveles de de preocupación. Pero con la noticia también para nosotros positiva... de que los cuatro de los 15 en código rojo, los cuatro que preveíamos con más gravedad, están evolucionando positivamente". Además, ha explicado que según la información que le habían dado los bomberos "todos los pasajeros que han podido salir por su pie o con asistencia están evacuados", pero "lo que queda por buscar es entre los amasijos de hierros los cadáveres que puedan quedar".

Rostros e historias detrás de la tragedia

Sin embargo, para las familias de los desaparecidos, la situación es desoladora. Las redes sociales están llenas de fotografías de las personas desaparecidas, sus familiares indican el vagón, el asiento y hasta la ropa que llevaban, porque cualquier detalle puede ser importante. Y detrás de cada imagen hay una historia, una vida que continúa en suspenso y una familia que sigue esperando una llamada.

Entre los casos que buscan respuestas desesperadas se encuentra el de César Vicente Sanz, un profesor de 63 años, cuyo hijo y esposa han pasado las horas en vela en la casa sacerdotal a la espera de avances tras aportar muestras de ADN en la comandancia de la Guardia Civil: "No sabemos nada, esto es un caos. Yo tengo a mi padre que no sé dónde está... Yo espero encontrarlo, por favor. No quiero que esto le pase a nadie, esto es inaguantable, esto es un infierno".

Otra familia es la de Ana Avilés, una mujer de 70 años que viajaba sola en el vagón 7 del AVE rumbo a Sevilla para asistir a la boda de su hija, prevista para este mismo sábado. Su hija, destrozada, expresaba públicamente la falta absoluta de información: "No sé si... no sé si... suspendemos la boda, imagino, porque no... no sabemos nada... y... y... y no... nadie es capaz de darme información. Mi madre no aparece en ningún listado de heridos y no tenemos información".

Entre los desaparecidos también se encuentra José García Palacios (27 años), un joven guardia civil destinado en Madrid que regresaba a Utrera (Sevilla) tras concluir su semana laboral, viajando en el vagón 8 del AVE. Su prima Lola explicó la desesperación con la que afrontan estas horas al ver que su teléfono sigue sin dar señal: "No sabemos nada de él. Solamente lo llamamos, el teléfono está fuera de cobertura, hemos llamado a todos los hospitales y no tenemos absolutamente ninguna información de él".

La angustia se extiende a otros casos como el de José Ángel García, comercial de 54 años que viajaba en el vagón 8 cuyo perro fue localizado entre los restos del tren, pero sin rastro de su dueño, o el desgarrador testimonio de familiares que claman auxilio desesperadamente: "Hago la voz de alarma para que lo busquen donde sea (...) ¡Mis padres están desesperados en mi casa, desesperados! Lo único que pido es que no le haya pasado nada".

Por su parte, Seila, que busca a su madre Antonia Barba mientras su padre se recupera en la UCI de lesiones medulares y neurológicas graves, resumía el sentimiento generalizado de los allegados: "Mi padre está en el Hospital Universitario de Toledo, le operaron de urgencia y tiene una lesión medular y neurológica... y de mi madre no sabemos nada y mi padre no para de preguntar por ella".

Entre los casos que mantienen en vilo a los servicios de emergencia y a los centros de datos se encuentra el de Adriana Marroquín Rodríguez, una joven ingeniera industrial electrónica de 25 años que viajaba en el vagón 8 del AVE. La lista de buscados incluye también a Carmen de Santa Ana, una mujer de 60 años natural de San Roque; al joven malagueño David Reina Reguera, de 22 años y mecánico ferroviario en Madrid; y a María del Carmen García Guevara, una joven de 26 años nacida en Rute que se dirigía a Sevilla para una entrevista de trabajo y cuyo rastro generó iniciales confusiones hospitalarias. Asimismo, la incertidumbre se extiende a los familiares de Seila, cuya madre Antonia Barba, de 67 años, sigue sin aparecer mientras su padre convalece en la UCI, así como a Ana San Emeterio, quien busca incansablemente a su hermano José Ángel, y a los allegados de Carmen de Santa Ana, Adriana Marroquín, David Reina y María del Carmen García, todos ellos con carpetas abiertas en los dispositivos de búsqueda de la Guardia Civil.

Según los datos ofrecidos en la cobertura informativa del programa de En Casa de Herrero, la Guardia Civil ha recibido un total de 64 denuncias por desaparición de familiares que buscan a sus seres queridos tras el trágico accidente ferroviario.

Alerta por estafas y falsos avisos

En medio del dolor y la desesperación por la falta de información en muchos de los casos, el Centro Integrado de Datos ha emitido una alerta urgente tras detectarse mensajes falsos por SMS que suplantan a la Guardia Civil anunciando supuestas identificaciones de cuerpos. Las autoridades han recordado de manera firme que cualquier notificación oficial de identificación se realiza de forma estrictamente presencial y personal por agentes especializados, nunca a través de llamadas telefónicas ni mensajes de texto.

Mientras tanto, los dispositivos de rescate y las fuerzas de seguridad continúan peinando la zona del siniestro y revisando los restos humanos recuperados, en una labor tan minuciosa como compleja que se prolongará durante los próximos días para dar respuesta a las familias afectadas.