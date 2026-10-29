La juez Tardón pide las grabaciones de todas las llamadas al 112 en Ceuta el día de la invasión

Fuentes jurídicas han revelado a Libertad Digital que la juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido a la Consejería de Presidencia de Ceuta que le remita todas las llamadas realizadas al 112 en el día de la invasión de la ciudad autónoma, es decir, desde el 30 de julio hasta la finalización del día 31 de julio.

La magistrada ha llevado a cabo numerosas diligencias con el objetivo de conocer las repercusiones económicas y sociales que ha sufrido la ciudad autónoma a causa de la invasión perpetrada desde suelo marroquí. Estas se dan al mismo tiempo que la juez ha recabado testimonios que apuntan a la pasividad de los gendarmes marroquíes en la frontera. De hecho, el jefe fronterizo de Ceuta ha desvelado este miércoles que los militares del Reino de Marruecos incluso formaban grupos para organizar las oleadas de la invasión.

La juez Tardón ha pedido ahora todas las llamadas realizadas al número de emergencia al Gobierno de Juan Jesús Vivas con el objetivo de conocer qué accidentes fueron trasladados a los servicios del 112 en el marco de la invasión. Con ello, quiere descubrir los perjuicios sociales y económicos —en caso de enviarse la ayuda— que tuvo para la ciudad de Ceuta la entrada de alrededor de 80.000 personas a territorio español en 24 horas.

La petición no se ha realizado formalmente y por escrito, sino que se dio en el marco de la declaración del consejero de Presidencia, Alberto Gaitán Rodríguez, en calidad de testigo. Este respondió acerca de las numerosas preguntas realizadas por la juez y los letrados presentes en la sala. Entre estas, aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les transmitió el día de la invasión que se había producido un "ataque a la integridad territorial" española, pero que "habían sido las mafias" y que Marruecos estaba colaborando.

Además, explicó que quiso en un primer momento que Vivas lo acompañara en su declaración institucional del 31 de julio desde la ciudad autónoma, pero el líder de los populares ceutíes se negó a ello prefiriendo comparecer posteriormente en solitario. Además, el consejero realizó un amplio repaso por la gestión de los menores no acompañados afincados en Ceuta tras la invasión llegando a aseverar que se encuentran "desbordados". "Los menores sin identificar pueden llegar a 4.000 fácilmente", recalcó el consejero ante la magistrada recordando que la tutela corresponde a la ciudad autónoma, cuyos recursos son limitados.

En este contexto, el consejero mencionó que se habrían disparado las llamadas a emergencias en cifras superiores al 300% durante los meses posteriores a la invasión. En un porcentaje mayor habrían aumentado los allanamientos, alteraciones de orden público y otros delitos menores. Ante estas afirmaciones, la magistrada se interesó por el número y el contenido de las llamadas al 112, por lo que pidió a los letrados de la ciudad autónoma que aportaran esa información a la causa.