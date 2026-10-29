Antonio Maestre tacha de "miserable" la filtración de los audios a 'El País', 'La 'Ser' y 'El Diario'

Toda España estaba consternada, intentando asimilar, solo unos meses después de Adamuz, una nueva tragedia ferroviaria. Era un día de luto, para too un país unido en la tristeza, la rabia y la indignación cuando saltó a última hora del día la noticia. El Gobierno filtró unos audios cortados para mantener su relato.

En un ejercicio de mezquindad inaudita, medios afines al Ejecutivo -'El País', 'El Diario' y 'La Ser' filtraron este miércoles con una rapidez pasmosa las grabaciones entre el centro de control de Atocha y los trenes siniestrados. ¿El objetivo? Activar de inmediato el cortafuegos político, señalar al eslabón más débil —el operario de Adif— y desviar la atención de la alarmante realidad: el colapso absoluto de las infraestructuras ferroviarias en España y el fallo sistémico del mecanismo de seguridad LZB.

En uno de los audios filtrados se escucha la conversación entre el maquinista del AVE siniestrado y el Control de Mando de Atocha. Es la última vez que se ha escuchado la voz de Antonio Acedo. A sus 36 años, este jueves se ha confirmado que es es una de las víctimas del trágico accidente ferroviario . Hijo y nieto de ferroviarios, recibió desde Adif la orden de continuar la marcha con normalidad tras un fallo en el sistema eléctrico del tren. Nadie le avisó de que el Iryo no había emprendido su marcha y seguía parado. Cuando se vio encima el tren, tiró de manera desesperada del freno de emergencia para reducir la velocidad y evitar el trágico impacto.

Resulta de una vileza extrema que, mientras los equipos de rescate trabajaban a contrarreloj en Toledo, el Ministerio de Transportes ya estuviese seleccionando y dosificando material de la investigación interna para alimentar el relato oficialista. Mientras el cuerpo de Antonia, una víctima más de las tropeías de un Gobierno que ha destrozado la que era considerada como una de las mejores red ferroviarias del mundo ante la falta de inversión en mantenimiento y mejoras de infrastructura, permanecía aún entre entre los escombros con la angustía de su familia que no sabía nada de él, la prioridad de Moncloa no era el respeto a las víctimas ni el consuelo a los familiares, sino blindar la impunidad del ministro de los trenes que "van como un tiro".

No estamos ante un hecho aislado, sino ante una doctrina firmemente asentada en el manual de supervivencia de Pedro Sánchez: ante la tragedia, desinformación y señalamiento. Lo hicieron tras el reciente caos de las infraestructuras en Adamuz y repiten la infamia en Urda. Filtrar conversaciones confidenciales en plena fase de rescate para culpar a un trabajador es una maniobra miserable que retrata la catadura ética de este Gobierno. Vale todo con tan de salvar su cabeza. No hay ética ni moral si de ganar unos votos se trata. Es la demostración de que para el sanchismo, las vidas humanas y el dolor de los españoles son secundarios si lo que está en juego es un puñado de votos y la supervivencia de sus sillones.

Fuego amigo

Los fallos estructurales son la base sobre la que puede llegar el error humano. Una red sobresaturada, cuellos de botella con la ocupación más alta de Europa, circular en "modo degradado" sin soporte de seguridad de manera recurrente, operarios con poca experiencia en los… pic.twitter.com/3S33oszy56 — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 29, 2026

Una actuación de tan bajeza moral que hasta sus propios socios alzan la voz. Es el caso del periodista Antonio Maestre -defensor a ultranza de la izquierda más radical- que no ha dudado en señalar al Gobierno como culpable por saturar el sistema -jamás había fallado tanto el sistema de seguridad LZB-.

Filtrar unos audios seleccionados para culpar a un trabajador de un fallo en cadena es miserable. Quien hace eso me va a tener enfrente siempre. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 28, 2026

Además Antonio no ha dudado en criticar públicamente el comportamiento del Gobierno señalando a un operario cuando aún había cuerpos de víctimas amasados entre los hierros de los trenes siniestrados.

La miserable actuación del Gobierno de Sánchez hace que cada vez se queden más solos apurando los que serán, por el bien de todos, sus últimos días al frente del ejecutivo de nuestro país.