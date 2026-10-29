El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, alertó formalmente el pasado 5 de octubre en el Senado sobre la frecuencia de los fallos en el sistema de señalización y seguridad LZB.

Sus advertencias, realizadas exactamente 23 días antes de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), cobraron este jueves una relevancia sustancial tras confirmarse que el siniestro mortal —que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas— se desencadenó a raíz de una avería idéntica a la descrita por el directivo.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria del Senado de España, Favara fue cuestionado sobre las incidencias en el Corredor Madrid-Andalucía. El ejecutivo italiano contestó con contundencia que el "asunto más frecuente" eran los problemas vinculados al sistema LZB.

Favara describió la tecnología de seguridad de la línea —implantada desde 1992— como un mecanismo seguro pero obsoleto. Detalló que, cada vez que el tren perdía la señal inalámbrica con la infraestructura de tierra, el convoy se bloqueaba de manera automática por seguridad. El problema principal radica en que el sistema requiere de mucho tiempo para lograr reconectarse y reanudar la marcha normal.

Las advertencias del CEO de Iryo dibujaron con precisión milimétrica el escenario que precedió al choque de este miércoles en Urda: El tren de Iryo perdió la conexión con el LZB y se detuvo automáticamente. Siguiendo el protocolo, la maquinista quedó inmovilizada ante la señal de entrada. Los audios filtrados por el Gobierno a sus medios afines del centro de control de Atocha revelaron que el tren de Iryo no pudo reiniciar el sistema informático a pesar de las instrucciones. Mientras el Iryo seguía atrapado esperando órdenes, un convoy Alvia de Renfe recibió la autorización de circular por la misma vía bajo "marcha normal", provocando el violento impacto trasero.

Aunque los maquinistas tanto de Iryo como de Renfe llevaban notificando incidencias con el LZB desde 2025, los sindicatos ferroviarios denuncian que se había normalizado la peligrosa práctica de operar "en degradado" para mitigar los retrasos ocasionados por la caída de una tecnología que es muy segura pero que ya estaba obsoleta y que se encuentra en proceso de sustitución.

Lo curioso es que antes de la llegada del PSOE al poder jamás había habido tantos problemas con el sistema de seguridad LZB y sin embargo en los últimos meses, como bien denunció el CEO de Iryo, las caídas de conexión eran demasiado recurrentes.

¿Tendrá algo que ver la deficiencia presupuestaria en la conservación y el mantenimiento de nuestro sistema ferroviario que lleva tiempo aplicando el PSOE?