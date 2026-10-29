La prensa mundial, atónita con Puente: el choque "pone de manifiesto las deficiencias de la red"

Dos accidentes en la red de alta velocidad en apenas nueve meses —con un balance provisional de más de 100 muertos— y la cercanía de las elecciones generales han tenido, lógicamente, una gran repercusión en la prensa internacional, que ha ofrecido cobertura al minuto de la tragedia.

La mayoría de medios extranjeros conectan ambas tragedias ferroviarias —Adamuz y Urda— y las dudas que este hecho genera en la seguridad de la red ferroviaria española, lo que coloca en el punto de mira al ministro Óscar Puente que, para variar, trata de buscar un chivo expiatorio y no asumir responsabilidades políticas por su nefasta gestión al frente del Ministerio de Transportes. Aunque los medios extranjeros se hacen eco de las explicaciones de Puente, por otra parte llena de incógnitas, no dejan de señalar que este nuevo accidente pone de manifiesto las deficiencias de la red de alta velocidad española, que ha pasado de ser un país tan seguro en la alta velocidad como Japón, Francia o Alemania a casi triplicar las muertes de China.

The Guardian, que hizo un seguimiento del accidente durante todo el día y lo calificó de "una gran tragedia", analiza en página de opinión que "el segundo accidente ferroviario mortal del año genera dudas sobre la red ferroviaria de alta velocidad de España". Mientras, The Economist señala en una de sus piezas que "la alta velocidad solía ser el orgullo de España" y que "por segunda vez este año, los vagones destrozados yacen volcados en la campiña española".

La BBC hizo un seguimiento del accidente durante toda la jornada destacando que "todo el país está de luto" y el carácter "inexplicable" del suceso en el que se produjo una concatenación de errores, fallos o averías que podrían ser la causa del choque.

Le Figaro calificaba el accidente de Urda de "nueva catástrofe ferroviaria" conectándolo de manera inexorable con la tragedia de Adamuz, y realizaba una amplia cobertura del mismo, recordando además que el ministro Puente anunció tras Adamuz un "plan de choque" para el sector ferroviario y un incremento del gasto destinado al mantenimiento de las vías. Según el medio francés, este nuevo siniestro "pone de manifiesto las deficiencias de la red ferroviaria española".

Le Monde titula uno de sus artículos de manera muy significativa: "Accidente ferroviario en España: la espinosa cuestión del estado de la red y de su mantenimiento". No hace falta citar a Puente para dejar claro quién está detrás de esa espinosa cuestión. Desde luego no el operario de Adif.

The New York Times, igual que Le Figaro, liga ambas tragedias de la alta velocidad —el accidente se produce "meses después de otro choque (el de Adamuz) en el que estuvieron involucradas las mismas empresas"— y recuerda que el accidente de enero generó dudas sobre la seguridad de la red de alta velocidad española. En los medios estadounidenses parecen tener claro que este accidente tendrá una incidencia directa en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

La Repubblica se centra en las posibles causas —"La teoría apunta a un error humano tras un fallo técnico"—, en las víctimas italianas —hay dos mujeres desaparecidas de esta nacionalidad— y en el precedente de Adamuz.

Mientras Puente busca un chivo expiatorio, expertos de Adif, igual que la mayoría de medios extranjeros, apuntan a "un fallo integral del sistema de seguridad", a la falta de mantenimiento y a la renovación parcial del tramo Madrid-Sevilla.